Augusta, vicenda gestione porto a unico concessionario: convocato Consiglio monotematico

Si terrà venerdì 13 ottobre il Consiglio comunale monotematico per discutere della vicenda dell’affidamento, da parte dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, a un unico concessionario e per 25 anni dei servizi portuali negli scali di Augusta e Catania. È stato, infatti, convocato dal presidente del Consiglio Marco Stella per quella data la seduta monotematica che era stata richiesta dai 5 consiglieri comunali dell’opposizione con unico ordine del giorno, appunto, il confronto sul decreto del presidente dell’ Adsp Francesco Di Sarcina del 31 luglio che approva la proposta di progetto di finanza privata da un consorzio di imprese, capitanata da una società palermitana e composta da due augustane della famiglia dell’assessore al Porto Tania Patania e di altre due catanesi. Alla seduta sono stati invitati la deputazione nazionale e regionale del siracusano, gli operatori portuali, Confindustria e i sindacati

Intanto la pubblica assemblea giovedì scorso sempre nella sala “Giacinto Franco” ha approvato, con i 15 consiglieri presenti e l’astensione del consigliere di opposizione Manuel Mangano, un’altra variazione al bilancio di previsione 2023-2025 che riguarda, in particolare, il costo del conferimento rifiuti in discarica il cui stanziamento previsto era insufficiente e che è stato rimpinguato.