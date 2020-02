Augusta, vicenda “Cipis”: parzialmente accolto il ricorso del commercialista Longo

Il tribunale del Riesame di Catania ha parzialmente accolto il ricorso proposto dall’avvocato Bruno Leone nell’interesse del commercialista Luigino Longo, ritenendolo non un un componente dell’associazione a delinquere ma indagato per concorso esterno in associazione. Per questo motivo la misura interdittiva dell’esercizio della professione è stata ridotta da 12 a 8 mesi.

Le indagini si sono chiuse lo scorso novembre quando, con l’ausilio di attività tecnica, è stata portata alla luce un’evasione per 43 milioni 912mila 288,02 euro.

Le frodi hanno anche portato, su richiesta del Pm titolare del fascicolo, al fallimento di 5 società (Nms Srl, Gap Srl, Cipis Srl, Clai Siracusana Srl e Mbf Srl) mentre altre due (Demetra e Oikos) risultano indagate. Le investigazioni sono partite da una verifica fiscale eseguita d’iniziativa nei confronti di una delle società operanti nell’indotto delle grandi committenti, che versa in una situazione di sostanziale dissesto (Gap Srl). Dall’attività emergevano criticità e al alert che portavano i militari all’esecuzione di ulteriori controlli nelle imprese che erano subentrate dopo che la prima società, improvvisamente, aveva cessato di operare.

Si scopriva così che tutte le entità, parte delle quali aderenti a un consorzio (Cipis Srl) facevano capo a una nota coppia di imprenditori megaresi (Isabella Armenia e Stefano Bele) e costituivano un vero e proprio sistema di “scatole vuote” che, in modo programmato, ha assorbito, non onorandolo, il carico fiscale e contributivo dell’attività nel suo complesso.

Oltre alle intercettazioni, nel corso dell’attività sono state seguite escussione di informazioni, riscontri attraverso banche dati, acquisizioni documentali, perquisizioni domiciliari, locali e informatiche, anche nei confronti del titolare di uno studio di consulenza (Luigino Longo), che ora è chiamato a rispondere per le tue responsabilità.

Dalle indagini è emerso inoltre che, al fine di ingannare le committenti, sono stati falsificati anche Durc e Unilav di molte società commissionarie.