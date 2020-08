Augusta, viaggio nella “munnizza” e nell’inciviltà: discariche lungo la statale 114 e in zone urbane

Ieri i sacchetti dei rifiuti avevano già invaso abbondantemente la sede stradale, con il rischio che tra qualche giorno, se nessuno la raccoglierà spazzatura lasciata per terra e gli incivili continueranno a buttarla, gli automobilisti che percorreranno la statale 114 che da Siracusa va verso Catania e che si immettono nello svincolo per Lentini e Ragusa potrebbero ritrovarsela tra le ruote. I sacchetti “avanzano” ogni giorno che passa da quell’enorme massa, nauseabonda, di immondizia di ogni genere a cui qualcuno, a più riprese, ha dato a fuoco nelle ultime settimane aggiungendo degrado al degrado e che si trova, ormai da luglio, nell’enorme e “indisturbata” discarica accumulata sotto il ponte che collega con la 194 Ragusana, sull’arteria extraurbana, che in quel tratto di decoro urbano non ha proprio nulla, davanti all’ ingresso del villaggio di Costa Gaia.

Non solo, a qualche metro, ce n’é un’altra. Sotto il cartello di ingresso che indica la zona balneare ci sono i vecchi cassonetti, che non si vedono più sulle strade di Augusta da quando è partita la differenziata. Ne abbiamo contanti nove, uno accanto all’altro, ieri mattina erano quasi tutti erano vuoti dopo l’intervento della MegarAmbiente, due o tre si erano già riempiti, così, come era pieno di spazzatura anche il pezzo di terreno retrostante e quello successivo ai cassonetti, dove gli incivili hanno buttato di tutto. Da vecchi materassi e mobili ormai vetusti a divani e altri arredi, compresi anche dei copertoni di auto dismessi.

Uno scenario davvero poco edificante e desolante, già documentato più volte anche in passato, che si ripresenta puntualmente e tristemente ad ogni estate, quando la zona si popola di più. Con un rischio per la salute di tutti, perchè quel tratto è anche il “biglietto” e la via di ingresso di una parte di residenti della zona balneare che tante segnalazione hanno fatto. Pare che il prefetto di Siracusa sia già stato informato, ma ad oggi nulla è cambiato. Anzi la situazione sembra peggiorare di giorno in giorno sotto il sole cocente di questa estate.

Ma davvero a nessuno interessa questo pezzo di territorio dove il via vai di automobili, se pur non più come un tempo dopo l’apertura dell’autostrada per Catania, continua comunque ad esserci? Ma davvero nell’ era della differenziata, si possono chiudere gli occhi di fronte ad un tale scempio? L’assessore all’ Ecologia Omar Pennisi riferisce che essendo la strada statale “la competenza di pulire è dell’ Anas, in qualità di gestore. Per questo problema già l’anno scorso – aggiunge- abbiamo scambiato diverse note con l’ Anas che, infatti, poi è intervenuta a ripulire anche se a fine stagione. Capisco le lamentele di chi abita nella zona anche perchè vado lì spesso, ma voglio sottolineare che il Comune con la MegaraAmbiente ad Agnone ad agosto, tutti i giorni, sta svuotando i cassonetti e laddove si creano montagne di rifiuti interviene con la palameccanica dalle tre alle 4 volta la settimana. Abbiamo tutto documentato con tanto di foto e pesature. Per piazzare le telecamere che vogliamo acquistare con il progetto Spiagge sicure stiamo ancora aspettando i fondi del ministero dell’Interno”.

Anche se poi, a ben guardare, le discariche a cielo aperto non spuntano solo fuori dal tessuto urbano del comune megarese. Una si trova, almeno da un paio di mesi, a Campolato, di fronte all’ ex camping Baia del silenzio dove su una montagna di terriccio e sfalci di potatura c’è pure un vecchia vasca da bagno e qualche materasso , un’altra è stata documentata stamattina in contrada Mortelletto, sulla provinciale 95 per Brucoli. “Qui i rifiuti spuntano sempre soprattutto destate e sono già stati ripuliti a luglio, vedremo di tornarci con la palameccanica. Per l’altra era rimasto alla pulizia dei ragazzi di Costa plastic free e non era così la discarica. E’ veramente scandaloso, ci vorrebbe da rieducare certe persone”– conclude l’assessore Pennisi

di Cettina Saraceno