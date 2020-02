Augusta, viabilità caotica e incidenti stradali, Triberio e Listano: “serve un piano suburbano del traffico”

“Serve urgentemente un piano di viabilità sub-urbano per le periferie”. A dirlo sono i due consiglieri comunali di Articolo Uno e del gruppo di centrosinistra Giancarlo Triberio e Francesco Lisitano, che intervengono dopo l’ennesimo incidente che si è verificato, nei giorni scorsi all’ingresso di Augusta e che ha coinvolto un’automobile e un ciclomotore, facendo finire all’ospedale Cannizzaro di Catania il settantanovenne che guidava il mezzo a due ruote. L’anziano ha riportato diverse fratture ed è ancora ricoverato in prognosi riservata.

L’incidente, non il primo in quel tratto, si è verificato nel tratto dove si congiunge la statale 193 con la strada che proviene da una rotatoria, sempre trafficata anche perchè è una delle due vie via di accesso ad Augusta per chi vive nelle zone più decentrata delle cosiddette “case sparse”.

Una situazione che dimostra, per i due consiglieri dell’opposizione che “la viabilità in città ormai è al collasso” e a questo si aggiungono, e non è una novità, le strade urbane e non piene di buche che provocano pericoli, ma anche danni agli automobilisti e motociclisti. Pertanto è “indifferibile un intervento rapido della viabilità. Le delibere di riperimetrazione del centro cittadino – aggiungono Tribeiro e Lisitano- non sono state portate a conclusione e addirittura hanno costretto dopo mesi di battaglie più di 600 cittadini del comitato “Roberto siamo noi” a rivolgersi alla procura per avere interventi sulla ex provinciale 61, così come tutti quei cittadini delle cosiddette case sparse che per arrivare in città percorrono sia la parte finale della statale 193 ingresso città che la provinciale 1 di Brucoli sono a rischio continuo di incidenti”.

Per questo i due esponenti dell’opposizione chiedono all’amministrazione che “nel redigendo bilancio preventivo 2020 siano stanziate cifre adeguate e non le ridicole 500 euro del bilancio preventivo 2019 per un primo urgente intervento, così come già avevamo segnalato all’assessore Lavori pubblici e Urbanistica la necessità di installare la segnaletica verticale ed orizzontale nonché il problema dell’ illuminazione mai eseguita. Chiediamo di predisporre nel frattempo un piano complessivo della viabilità per rendere più sicura la viabilità delle periferie cittadine”.