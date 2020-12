Augusta, via libera all’impianto per petcoke alla Buzzi unicem. Il Comune revoca la precedente sospensione a costruire

“Non sussistono motivi ostativi che rendono necessari o opportuni la caducazione o il ritiro del titolo abilitativo, dato che il permesso in questione è stato emanato in ragione dei recenti provvedimenti adottati dalla Regione Sicilia dei quali non è stata contestata la legittimità”. Con questa motivazione l’amministrazione comunale, con una determina firmata dal responsabile del procedimento nonché del V settore Pianificazione del territorio, ha revocato il precedente atto dello stesso ufficio emanato il 27 ottobre scorso con cui aveva sospeso, in un primo momento, il permesso del 20 ottobre scorso per costruire allo stabilimento Buzzi Unicem di contrada Megara Giannalena un impianto di ricevimento e dosaggio combustibile solido secondario (Css) nel forno di cottura clinker.

Insediato da pochissimo, era stato lo stesso sindaco Peppe Di Mare che, nell’accogliere la sollecitazione di Legambiente che da sempre contesta “che si bruci in cementeria il petcoke” – scarto della lavorazione del petrolio – aveva chiesto di vederci più chiaro e di consultare la documentazione, anche perché è ancora pendente dal 2018 il ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana presentato da parte della stessa amministrazione quando il sindaco era Cettina Di Pietro per l’annullamento dell’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata nel 2017 dopo la modifica del precedente decreto dirigenziale del 2014.

A seguito del provvedimento di sospensione del Comune il 6 novembre scorso la cementeria ha avanzato le sue osservazioni spiegando che la realizzazione dell’impianto in questione è stata autorizzata dall’assessorato regionale al Territorio e Ambiente il 24/06/2014, che “l’articolato e approfondito iter di Via è stato specificatamente esperito, a seguito di istanza dalla Buzzi Unicem del 2010 e della presentazione di apposito studio di impatto ambientale (Sia) proprio per la realizzazione del progetto per l’utilizzo del Css nel forno di cottura clinker” – si legge nella determina di revoca della sospensione.

Tra le prescrizioni imposte dalla Regione nell’autorizzare l’utilizzo del Css e la realizzazione dell’impianto c’è che le nuove opere vengano realizzate a distanza dal Parco archeologico di Leontinoi, in aree sulle quali le previsioni del Piano paesaggistico della Provincia di Siracusa, comprendente gli ambiti regionali 14 e 17, ne consentano la realizzazione, inoltre la Soprintendenza ai Beni culturali di Siracusa ha “confermato che la nuova ipotesi progettuale proponesse la ricollocazione dell’impianto in area non sottoposta a vincolo archeologico e paesaggistico” e con tavolo tecnico del 2015 la Regione Siciliana – assessorato Territorio e ambiente ha autorizzato la realizzazione delle modifiche impiantistiche.

Per l’Ente, inoltre “il progetto è caratterizzato da una soluzione impiantistica semplificata, di dimensioni contenute e assolutamente trascurabili, marginali e perfettamente integrate con gli adiacenti impianti del ciclo tecnologico della Cementeria e la realizzazione del nuovo impianto è prevista ove insistevano vecchi impianti e macchinari, in passato asserviti ai forni Lepol Augo e Auver (vecchie linee 2 e 3) recentemente demoliti”.

Delusa Legambiente Augusta che si aspettava più “coraggio” da parte dell’amministrazione considerato soprattutto che il presidente della Regione non si è ancora espresso sul ricorso amministrativo presentato dall’Ente.