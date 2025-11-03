Augusta, via libera al progetto per la nuova palestra del plesso “La Face”

Una nuova palestra sorgerà al servizio del plesso “La Face”, appartenente all’Istituto Comprensivo “O.M. Corbino”. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare, ha approvato il progetto esecutivo che consentirà di avviare i lavori per la realizzazione della struttura.
«Con questa delibera – ha dichiarato il sindaco Di Mare – dotiamo la scuola di una palestra adeguata per lo svolgimento dell’attività motoria curriculare ed extra-curriculare, migliorando così l’offerta formativa e la fruizione degli spazi scolastici da parte degli studenti».
L’intervento rientra nel percorso di riqualificazione e potenziamento dell’edilizia scolastica avviato dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di rendere le scuole di Augusta sempre più moderne, sicure e funzionali.
La nuova struttura permetterà agli alunni del plesso “La Face” di svolgere attività sportive in ambienti idonei e confortevoli, garantendo anche l’utilizzo degli spazi per iniziative extrascolastiche e attività della comunità.
Con questo progetto, Augusta compie un ulteriore passo avanti nella valorizzazione degli impianti sportivi scolastici, confermando l’impegno dell’amministrazione a investire su educazione, benessere e qualità della vita degli studenti.
