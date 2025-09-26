Augusta, via libera al progetto di rigenerazione urbana per Ponte Rivellino e Porta Spagnola

La giunta comunale di Augusta guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare ha approvato un nuovo progetto di rigenerazione urbana che riguarda due dei luoghi simbolo della città: l’area del Ponte Rivellino e la Porta Spagnola. L’intervento, dal valore complessivo di 510.650 euro, prevede lavori di riqualificazione e interventi di efficientamento energetico.

«L’idea – ha spiegato il sindaco Giuseppe Di Mare – è quella di programmare e predisporre una serie di progetti per essere pronti a finanziarli in tutti i modi possibili». L’iniziativa si inserisce infatti in una più ampia strategia dell’amministrazione volta a costruire un “parco progetti” da candidare a bandi regionali, nazionali ed europei.