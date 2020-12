Augusta, via libera al consolidamento del Castello svevo, appaltato il progetto che prevede la demolizione del carcere

Il progetto di consolidamento restauro del Castello svevo, già appaltato, procederà così come previsto con le demolizioni delle superfetazioni edificate sui piani sovrastanti dopo il 1890 per la destinazione carceraria del monumento. E’ quanto emerso durante l’incontro in video conferenza che si è svolto tra le istituzioni e le associazioni del territorio per confrontarsi sul progetto di consolidamento e restauro del monumento simbolo di Augusta appaltato nei mesi scorsi dal Parco Archeologico Valle dei tempi di Agrigento alla Ati Lares lavori di Venezia di restauro per l’importo di tre milioni e 294 mila euro più Iva. L’intervento è ormai cantierabile e prevede appunto la demolizione di parti di muratura dell’antico maniero edificato da Federico I di Svevia nel XIII secolo. Lo rende noto l’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino che ha preso parte all’incontro a cui erano presenti l‘assessore regionale ai Beni culturali e l’identità siciliana Alberto Samonà, il rup nonché direttore dei lavori Bernardo, la Sovrintendente ai Beni culturali di Siracusa Donatella Aprile, la direttrice della sezione beni architettonici Alessandra Ministeri, il funzionario nonché curatore delle indagini geognostiche Paolo Tiralongo, il sindaco Giuseppe Di Mare e e i presidenti di Archeoclub Mariada Pansera, di Italia nostra Jessica Di Venuta e de La Gisira di Brucoli Giampiero Lo Giudice.

Secondo quanto fa sapere Carrabino e secondo quanto avevamo avuto modo di leggere nel progetto di restauro la decisione di demolire la parte superiore del carcere che ha suscitato perplessità tra gli addetti ai lavori, “trova fondamento nella carta del restauro illustrata dai tecnici della Sovrintendenza con l’ausilio di slide che hanno permesso di documentare le varie fasi degli interventi già eseguiti nel corso del tempo unitamente alle indagini della natura del terreno con componenti di argilla e calcareniti sui quali insiste l’eccessivo peso di murature erette sul maniero federiciano. Il peso di queste strutture minaccia irrimediabilmente l’unicità di un monumento che – si legge in una nota- deve tornare nella sua integrità pur con tutte le difficoltà che, si potranno incontrare durante gli interventi di demolizione che comunque necessitano di un progetto specifico che tenga conto della complessità di stratificazioni”.

Durante l’incontro Di Venuta ha sottolineato l’importanza che l’ intervento sia “attuato nel rispetto della storia di questa preziosa testimonianza federiciana che costituisce l’identità stessa della città. Il castello, con la sua possente mole è parte integrante del paesaggio e come tale deve essere salvaguardato” mentre Lo Giudice ha chiesto che si curino le indagini archeologiche del sito con particolare attenzione al materiale di risulta delle demolizioni e al sottosuolo.

Mariada Pansera ha assicurato che i tecnici dell’associazione sono comunque a disposizione per eventuale supporto durante le fasi degli interventi previsti e il sindaco Di Mare che ha chiesto di procedere speditamente per evitare di perdere una importante occasione per la città.

Lo stesso Carrabino ha poi sottolineato la necessità di trovare per il castello ulteriori finanziamenti- altri 5 milioni di euro erano già stati destinati per recupero del bene ma sono stati dirottati altrove dalla Regione- che “consentano la prosecuzione degli interventi nel contesto di quel progetto unitario più volte illustrato dall’architetto Aldo Spataro che del castello è stato per lungo tempo instancabile studioso. Occorre assicurare la possibilità di conservare le testimonianze della destinazione carceraria, così come suggerito dalle associazioni che sono interpreti del sentire di tutta la comunità. La conclusione di questo primo step prevede la parziale fruibilità del monumento che potrebbe così ospitare quelle istituzioni culturali che da anni attendono spazi adeguati e in particolare il Museo della Piazzaforte con i suoi numerosi cimeli molti dei quali ospitati nel Museo dello Sbarco nel complesso delle Ciminiere di Catania”.