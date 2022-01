Augusta, via libera al centro comunale di raccolta e riuso dei rifiuti: approvato il progetto esecutivo

Nascerà in un area di proprietà del Comune attigua ai locali dell’ ex Plastjonica, dove si trova l’ufficio Ecologia il centro comunale di raccolta (Ccr) e il centro di riuso dove i cittadini i potranno smaltire e differenziare personalmente i rifiuti di vari tipi (tranne l’umido) contribuendo a far aumentare la raccolta differenziata ad Augusta che rimane sempre ferma a circa al 35%, ben lontano dal 65% previsto dalle normative. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo dell’opera che diventa dunque immediatamente, cantierabile e sarà realizzato dalla società che gestisce l’appalto settennale e multimilionario della raccolta e smaltimento dei rifiuti e che lo prevede già da a tempo all’interno dell’apposito capitolato.

Il costo del Ccr è di 568.134,45 euro a cura dell’Igm rifiuti industriali, il progetto è stato redatto dall’architetto Maria Concetta Vaccaro e dall’ingegnere Guido Monteforte Specchi.

“E’ un importante obbiettivo dell’ amministrazione Di Mare che dopo anni di attesa chiude il cerchio su un opera di primaria importanza, il Ccr, necessaria per favorire e incentivare la raccolta differenziata e finalizzata a raggiungere l’ importante traguardo del 65% soglia minima prevista dalla legge” – ha commentato l’assessore alla Transizione ecologica, Concetto Cannavà.