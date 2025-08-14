Augusta, via libera a due progetti per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione

La Giunta comunale di Augusta, con le delibere n. 264 e n. 265, ha approvato due progetti esecutivi per interventi di relamping finalizzati all’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione in diverse zone della città.

Il primo intervento riguarda il Ponte Federico II e alcune vie dell’area “Paradiso” dell’isola di Augusta, per un importo complessivo di 82 mila euro. Il secondo, dal valore di 104.216,63 euro, interesserà la prosecuzione di Via Barone Zuppello, Via Paolo Borsellino e altre strade cittadine.

L’obiettivo è sostituire le vecchie sorgenti luminose con moderni impianti a Led, in grado di ridurre i consumi, migliorare il comfort visivo e garantire maggiore sicurezza. “Continuiamo il nostro percorso di efficientamento – spiega il sindaco Giuseppe Di Mare – per dare una nuova luce alle strade di Augusta e rendere gli impianti conformi alle normative, a vantaggio della comunità e dell’ambiente”.

Gli interventi contribuiranno a razionalizzare i consumi, abbattere le dispersioni dovute ad apparecchi obsoleti e potenziare la vivibilità nelle vie interessate.