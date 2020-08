Augusta, via libera a demolizione ex piscina e allargamento della strada

Della demolizione della ex piscina comunale “Turchio” e dell’allargamento della strada adiacente, con l’eliminazione del pericoloso curvone dove ci sono diversi incidenti anche mortali, si parla da almeno da 8 anni. Da quando l’ex commissario straordinario regionale che amministrò per un breve periodo nel 2012 decise, per primo, che l’ex impianto sportivo andava abbattuto utilizzando i soldi già disponili tra i 650 mila euro di mutui accesi dalla ex amministrazione che avrebbe, invece, voluto recuperarla.

Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dell’area dell’ex piscina comunale e della sistemazione della vicina strada di collegamento tra Augusta Isola e terraferma, per un importo totale di un milione e 634 mila euro che provengono, appunto, dalla rimodulazione di mutui già accesi. Anche se per avviare la relativa gara d’appalto per l’affidamento dei lavori e, dunque, per rendere l’intervento cantierabile, bisognerà aspettare l’arrivo in Consiglio comunale e l’approvazione del Bilancio di previsione 2020.

“Il progetto, munito di tutti i pareri di competenza, è il risultato del lavoro di sinergia tra i tecnici e l’amministrazione, e ha avuto come obiettivo principale la riqualificazione di un’area da restituire alla città” – ha fatto sapere l’assessore ai Lavori pubblici, Roberta Suppo. Oltre ad allargare il tratto finale del viadotto Federico II, in modo da garantire una maggiore sicurezza stradale e un miglior esodo dal centro storico in caso di eventi sismici, il progetto prevede appunto anche la demolizione delle strutture dell’ex piscina comunale che, un tempo, ha ospitato grandi squadre e partite di pallanuoto. E che oggi è ridotta ad un vero e proprio rudere e immondezzaio.

“La scelta è dettata dall’antieconomicità nel recupero, visto l’avanzato stato di degrado della struttura – ha concluso l’assessore- chiusa nel 2008, così come attestato dai tecnici già nel 2014, l’inadeguatezza delle strutture alle attuali norme edilizie, in materia di impianti sportivi, e l’ubicazione ritenuta pericolosa, in prossimità di una delle due vie di fuga di Augusta Isola”. Al suo posto nascerà uno spazio polifunzionale panoramico all’aperto che ricordi l’Arena Badiazza di una volta.

Per il progetto, che ne accorpa due inizialmente separati, e che ha avuto un percorso tortuoso, il Comune ha indetto a marzo dell’anno scorso una conferenza di servizi a seguito della quale e, nei mesi successivi, sono stati forniti e acquisti i pareri favorevoli del V settore Urbanistica del Comune, della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Siracusa –Sezione per i beni archeologici, dell’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ufficio del Genio civile di Siracusa e il nulla osta della struttura territoriale dell’Ambiente di Siracusa-Ragusa dell’assessorato regionale al Territorio e ambiente. Un paio di anni fa la società che stava costruendo il porticciolo turistico, che si trova di fronte si era anche detto disponibile a demolire il rudere dell’ex piscina, ma non se ne fece nulla.