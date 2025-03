Augusta, via Dessiè, demolito il palazzo privato abbandonato da decenni

È rimasto un cumulo di macerie al posto del vecchio palazzo privato abbandonato di via Dessiè, a Terravecchia, da anni in condizioni di degrado. Ieri con l’ausilio di una gru è stato buttato giù e si sta procedendo con lo sgombero e pulizia dell’area dove vige il divieto di sosta fino al prossimo 15 marzo. A demolirlo sono stati i proprietari dell’immobile con cui il Comune ha interagito in questi mesi.

“Avevamo preparato tutti gli atti di demolizione, li abbiamo comunicati ai proprietari che, alla fine, anche grazie all’impulso dell’ ufficio, hanno deciso di demolirlo loro, liberando l’area che, se risulterà di proprietà comunale, diventerà un parcheggio. Gli uffici stanno facendo tutte le verifiche del caso” – ha fatto sapere il sindaco Giuseppe Di Mare.

Il palazzo privato, di cui era stata costruita la struttura in calcestruzzo, era sotto sequestro da circa 40 anni e nel tempo è diventato ricettacolo di animali e spazzatura, oltre che parcheggio per automobili. E’ uno dei tanti immobili privati del centro storico fatiscenti che andrebbero demoliti o ristrutturati.