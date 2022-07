Augusta, via della Dogana, scalinata crollata e non ancora ripristinata: interpellanza del consigliere Amato

A novembre dell’anno scorso il muro sottostante la scalinata che porta in via della Dogana, al centro storico, è crollato a causa di una perdita di acqua sotterrana. Dopo un primo intervento di messa in sicurezza della zona l’area è stata transennata e da allora nulla è stato fatto e la scalinata che collega via della Dogana a via Roma è ancora fuori uso.

A chiederne il ripristino con un’interpellanza rivolta all’amministrazione comunale è stato il consigliere comunale di opposizione Corrado Amato, che sottolinea che “da oltre sei mesi la scalinata versa in condizioni di abbandono a seguito del crollo che l’ha interessata. Considerato che non si comprendono le ragioni di una tale inerzia, anche perché il sito non si trova nelle abbandonate periferie della città ma in centro storico, oggetto solitamente di attenzione quasi univoca da parte dell’amministrazione – si legge- si richiede al sindaco ed all’assessore competente se intendano immediatamente dare mandato di effettuare i lavori di ripristino della scalinata , anche perché sarebbe stato opportuno che i lavori si svolgessero in primavera\estate giacché l’autunno siciliano ci sta riservando piogge incessanti”.

Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato, con relativa delibera, il progetto definitivo-esecutivo per la ricostruzione della scalinata, redatto dal rup Gianfranco Passanisi, per un costo complessivo di 28.400 euro e nelle prossime settimane si dovrebbe procedere con l’affidamento dei lavori.