Augusta, vertenza pullman Ast, nessuno stop a marzo: proseguirà il trasporto urbano

Ad Augusta rimarranno in servizio i pullman dell’Ast del trasporto urbano. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Di Mare, che insieme all’assessore al Trasporto pubblico Giuseppe Tedesco, ha preso parte oggi alla riunione che si è tenuta a Palermo per discutere della vertenza dell’Azienda siciliana che, vista la grave situazione debitoria in cui versa e anche il rinnovo dei contratti con i vari enti locali, aveva annunciato lo stop del servizio di bus urbani a partire del primo marzo, in 14 comuni siciliani, tra cui quello megarese. La riunione è stata convocata dall’assessore regionale alla Mobilità Alessandro Aricò, presente Santo Castiglione, presidente di Ast.

“L’Ast ha dato disponibilità a proseguire il servizio ad Augusta che continuerà ad essere garantito.– ha aggiunto Di Mare- Come Comune dobbiamo produrre degli atti amministrativi, alle stesse condizioni e prezzi finora attuati, e ci metteremo subito al lavoro per produrre quelle carte necessarie e far si che i bus possano continuare a girare con regolarità anche dopo il primo marzo. Possiamo dire che l’allarme è cessato”.

Tramonta così l’ipotesi di un cambio di gestione che sarebbe stato storico, dopo che la società privata “Sais” aveva dato la sua disponibilità a garantire il servizio urbano che, almeno per quanto riguarda il Comune megarese, rimarrà in mano alla partecipata della Regione.