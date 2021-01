Augusta, vertenza Bpis irrisolta: azienda fallita, lavoratori non licenziati, ma senza lavoro: “Siamo allo stremo”

Da ottobre non percepiscono lo stipendio, da un mese sono a casa senza lavoro, ma non possono neanche sperare, al momento, negli ammortizzatori sociali né tantomeno essere eventualmente assunti altrove. Perché la loro impresa è ufficialmente fallita per debiti verso il fisco, ma il licenziamento non è stato ancora formalizzato nero su bianco.

E’ la paradossale situazione in cui si trovano a vivere un centinaio di lavoratori della Bpis, la società che si occupa di manutenzione elettrica nella zona industriale con sede in contrada San Cusumano, ad Augusta e di cui l’80 per cento dei dipendenti è di origine megarese. Dopo aver perso ad ottobre la commessa con Sonatrach, l’impresa si è trovata di fronte al fallimento decretato dal tribunale di Siracusa, e i lavoratori sono stati mandati a casa, tranne una trentina assorbiti dalla Coemi, subentrata nel contratto con la raffineria megarese, che però pare non sarebbe intenzionata ad assumerne altri.

“Non ci sappiamo spiegare come mai il 23 dicembre scorso sia arrivato il fallimento, -raccontano i lavoratori- è vero che avevamo dei problemi, ma mai potevano pensare di arrivare a questo. Il fallimento è stato comunicato il 28, mentre si stava lavorando ed è arrivato il curatore fallimentare con un provvedimento del tribunale ha chiuso l’azienda. Altri non hanno mai ricevuto alcuna comunicazione. Per noi è stata una doccia gelata, adesso viviamo in un limbo: siamo senza lavoro, ma non siamo licenziati e non possiamo accedere alla Naspi, nè essere assunti altrove”

E così chi ha lavorato anche per 25 anni dentro la raffineria ex Esso, ma anche all’ultima fermata Isab o alla manutenzione alla centrale Enel all’improvviso si trova in mezzo ad una strada, senza nessuna prospettiva, senza lavoro, senza liquidità e senza la possibilità, al momento, di accedere a qualche aiuto economico che possa aiutare ad andare avanti”

“Il curatore ha i suoi tempi così come gli permette la legge per spulciare la carte ma –continuano- ci si si rende conto che si sono 100 famiglie in mezzo ad una strada e che tutto questo si ripercuote sul tessuto sociale? Chiediamo che si accelerino le procedure fallimentari che ci consentono di ottenere almeno l’indennità di a disoccupazione e anche di accettare altre proposte di lavoro, la maggior parte siamo padri di famiglia monoreddito. C’è chi sta attingendo ai pochi risparmi rimasti, c’è chi ha dovuto bloccare il mutuo, e chi non ha neanche i soldi per comprare i medicinali ai propri figli, ma fino a quando si potrà andare così? Già non si arrivava a fine mese con lo stipendio, – concludono- figuriamoci adesso”.