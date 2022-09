Augusta verso le elezioni: spuntano i primi manifesti abusivi, non ancora assegnati gli appositi spazi

È ormai entrata nel vivo la campagna elettorale per le elezioni regionali e nazionali in programma il 25 settembre e spuntano anche i primi manifesti elettorali abusivi dei vari candidati, mentre fino ad oggi, con un ritardo di più di dieci giorni, non sono stati ancora assegnati dal Comune a partiti e candidati gli appositi spazi elettorali per le affissioni che si trovano in vari punti del territorio.

A sollevare la questione è Mimmo Di Franco che dichiara che “da semplice cittadino vedo alcuni manifesti elettorali, abusivi, mentre ancora non sono stati assegnati gli spazi previsti dalla legge ai partiti ed ai candidati. Non capisco perché non sono rispettate le scadenze, previste dalla legge, che regola la campagna elettorale. – spiega- Mi sono recato (ieri ndr) all’ufficio elettorale ma mi hanno risposto che non hanno ricevuto ancora disposizioni dalla Prefettura. La legge prevede che gli spazi avrebbero dovuto essere assegnati tra il 23 ed il 25 agosto. Da cittadino faccio appello affinché qualcuno dia delucidazioni in merito”.

A rispondere è il sindaco Giuseppe Di Mare che sottolinea che “fino a ieri la Prefettura non aveva ancora fatto i sorteggi delle liste. Ieri l’ha fatto, li ha comunicato e oggi stiamo facendo la delibera di giunta di assegnazione degli spazi che presto sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune”.