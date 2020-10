Augusta verso le amministrative, ultimo giorno di campagna elettorale e di comizi in piazza Duomo

Si avvicinano il 4 e 5 ottobre, le due giornate in cui gli augustani sono chiamati alle urne per eleggere il sindaco e il nuovo consiglio comunale. Oggi è l’ultimo giorno di campagna elettorale e sono, dunque, previsti i comizi finali anche se uno dei 5 candidati a sindaco Pippo Gulino ha preferito fare ieri l’ ultimo appello al voto agli. E ha chiuso in anticipo la sua campagna elettorale in piazza Fontana, alla Borgata, dove ha salutato simpatizzanti ed elettori sempre da solo dal palco, cosi come ha fatto negli altri comizi. Già ex sindaco nel 93, e dal 94 al 2002 è sostenuto da tre liste civiche, Patto per Augusta, Augusta 2020 e Civica per Augusta Civica, assessori designati Angelo Cianci, Stefano Munafò, Alessandra Aloisi e Rosy Centamore.

In mattina sarà invece il premier della Lega Matteo Salvini a chiudere la campagna elettorale del candidato del centro destra e attuale commissario della Lega cittadina Massimo Casertano, appoggiato dalla lista Lega -Diventerà bellissima e da Fratelli D’Italia, assessori designati Gilda Emanuele, Francesco Sorge, Danila Passalacqua e Gianfranco Mignosa.

Stasera, invece, saranno tre i candidati che si alterneranno sul palco montato in piazza Duomo. Inizierà alle 19 Massimo Carrubba, che ci riprova dopo i due precedenti mandati da primo cittadino dal 2003 al 2012. Anche stasera, come già nei precedenti comizi sarà accompagnato sul palco dai 4 assessori designati Biagio Tribulato, Giancarlo Triberio, Sebastiano Pustizzi e Maria Coppola, è sostenuto da tre lite civihe Augusta coraggiosa, Democratici e progressisti e Attiva mente.

A seguire, alle 20, sarà la volta del consigliere comunale Peppe Di Mare che, dopo il primo comizio in piazza Duomo si è spostato poi nelle piazze dei vari quartieri. Ritorna al centro storico stasera alle 20, insieme ai suoi sei assessori designati Cosimo Cappiello, Giuseppe Carrabino, Rosario Costa, Beniamino D’ Augusta, Rosario Sicari, Ombretta Tringali. E’ sostenuto da 4 liste civiche: C’è un futuro per Augusta, Destinazione futuro, CambiAugusta, 100 per Augusta.

Concluderà la terna, alle 21, il sindaco attualmente in carica dal 2015 Cettina Di Pietro del Movimento 5 stelle che la sostiene con la sua lista. Ha intensificato i comizi in questa settimana, tutti sempre in piazza Duomo, dove stasera per l’ultimo saluto salirà anche la deputazione nazionale del territorio. Assessori designati Omar Pennisi, Andrea Sansone, Giuseppina Sirena e Paola Tudisco.