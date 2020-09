Augusta verso le amministrative: spuntano i manifesti elettorali “selvaggi” ricoperti dal Comune

Si avvicinano sempre di più le amministrative del 4 e 5 ottobre e compaiono puntuali anche i primi manifesti elettorali abusivi perchè non autorizzati dal Comune e che per questo sono stati ricoperti con i fogli bianchi. Ieri se ne potevano scorgere tre in altrettante tabelle pubblicitarie che si trovano nella centralissima via Lavaggi, alla Borgata, che sono stati coperti dalla squadra lavori del Comune su segnalazione dei vigili urbani che hanno fatto il sopralluogo. Sarebbero, in totale, una ventina quelli già individuati, già sono scattate le segnalazioni ai committenti, per ogni manifesto abusivo coperto è prevista una sanzione amministrativa di 206 euro e anche la denuncia penale.

E da sabato 5 ottobre i manifesti elettorali potranno essere affissi solo all’interno degli appositi spazi concessi dal Comune con sorteggi e in apposite tabelle pubblicitarie sparse per i vari quartieri. Ad Augusta però può succedere anche il contrario e cioè che manifesti elettorali di candidati regolarmente autorizzati dal Comune siano stati ricoperti da altri manifesti informativi dell’Ente, facendo così scattare la segnalazione da parte dal committente alle forze dell’ordine e al Comune stesso.