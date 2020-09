Augusta, verso le amministrative, selezione degli scrutatori ai seggi: dal 10 settembre al via le domande

Bisognerà iscriversi nell’elenco delle persone idonee per fare lo scrutatore alle amministrative del 4 e 5 ottobre per le elezioni del sindaco e del Consiglio comunale. Per farlo bisognerà compilare l’apposita domanda, pubblicata sul sito del Comune, da inoltrare dal 10 settembre al 15 settembre 2020 (tra il 24° e il 19° giorno precedente le elezioni) alla commissione elettorale comunale.

I richiedenti, che dovranno precisare nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, dovranno attestare:

di essere iscritti nelle liste elettorali del Comune; di essere in possesso del titolo di studio della scuola d’obbligo (il titolo di studio della scuola d’obbligo richiesto è in riferimento alla normativa vigente al momento del conseguimento del titolo stesso), di non essere candidato all’ elezione e di non essere ascendente (nonno, genitore), discendente (figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado (fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito o moglie) di candidato.