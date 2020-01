Augusta verso le amministrative: poche le certezze, in campo potrebbero esserci anche due ex sindaci

Si terranno in primavera, anche se ancora non è stata fissata dalla Regione la data esatta, le elezioni amministrative per rieleggere il sindaco e consiglio comunale e a pochi mesi dall’appuntamento elettorale poche sono le certezze di chi chiederà il consenso degli augustani e si candiderà a primo cittadino.

Circolano nomi da tempo, ma ancora nessuna ufficializzazione, anche se i tempi stringono, la candidatura più certa sembrerebbe quella del consigliere comunale della federazione di movimenti civici #perAugusta, Peppe Di Mare che già da diversi mesi sta facendo campagna elettorale anche attraverso un uso costane dei social network, non facendo affatto mistero degli incontri periodici che porta avanti con imprenditori e realtà territoriali. Sembrerebbe scontata, anche se potrebbe esserci qualche novità, una ricandidatura del sindaco uscente, Cettina Di Pietro l’unico a 5 stelle della provincia che 5 anni fa ottenne uno strabiliante successo, con oltre 13 mila voti conquistati al ballottaggio, anche se quei tempi oggi appaiono lontani.

Dopo il superamento delle vicende giudiziarie e l’assoluzione definitiva “perchè il fatto non sussiste” dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio potrebbe riprovarci l’ex sindaco Massimo Carrubba, che ha già pubblicamente ha detto di voler partecipare comunque all’agone politico almeno con una lista e nell’ambito del centrosinistra, dove però “pescherebbe” anche un altro ex primo cittadino, Pippo Gulino che guidò il Comune prima di Carrubba. Il medico radiologo con la voglia di re-indossare la fascia tricolore starebbe lavorando dietro le quinte contando i suoi vecchi amici.

Sul fronte del centrodestra da mesi circolano i nomi di Massimo Casertano, attuale coordinatore delle Lega Augusta e di Pietro Forestiere, dirigente nazionale del movimento di Fratelli d’Italia che potrebbe “spuntarla” anche considerata la sua vicinanza con il leader nazionale del partito Gorgia Meloni.