Augusta verso le amministrative, nessun accordo tra Pd e Movimento 5 stelle

Ad Augusta non ci sarà accordo tra il Pd e il Movimento 5 Stelle alle prossime amministrative del 4 e 5 ottobre. La formula del Governo giallorosso, che vede insieme i due partiti a livello nazionale e anche in Sicilia in alcuni comuni al voto – come Termini Imerese e Barcellona – non sembra attecchire invece a livello comunale dove i grillini correranno da soli con la ricandidatura del sindaco uscente Cettina Di Pietro e il Pd, che solo lo scorso giugno è tornato dopo anni a riunirsi per eleggere il suo segretario cittadino Luca Vita, non ha ancora deciso chi sostenere.

È lo stesso segretario Vita a ritenere che ad Augusta “non ci siano le condizioni per un accordo politico con il Movimento 5 stelle, nei prossimi giorni il Pd riunirà il proprio direttivo per definire la sua linea politica rispetto alle prossime amministrative” – ha detto. In realtà il partito, che non dovrebbe presentare nessuna propria lista, sarebbe spaccato su quale candidato sostenere tra i due ex sindaci ritornati in campo, se cioè sostenere Massimo Carrubba o Pippo Gulino, quest’ultimo ufficializzerà la sua candidatura domani pomeriggio con una conferenza stampa nel suo comitato elettorale della Borgata, portando così a cinque il numero dei candidati alla carica di sindaco.

È l’ultimo a presentarsi ufficialmente, oltre a Gulino, Carrubba e Di Pietro, (l’unica a non aver annunciato la sua ricandidatura con una conferenza stampa, affidandosi invece alla vigilia di Ferragosto a una breve nota e a un video postato su Facebook) aspirano a diventare sindaco anche Peppe Di Mare, consigliere comunale dei CambiaAugusta e il primo ad esser uscito fuori diversi mesi fa e Massimo Casertano, attuale commissario delle Lega che ha fatto sapere che il 10 settembre sarà in piazza Duomo per parlare dei problemi di Augusta in un incontro pubblico a cui ha invitato anche Gulino.

La campagna elettorale, insolita perché per la prima volta si svolge durante l’estate, si sta infatti infiammando sempre più, soprattutto sul web, con i vari aspiranti al Consiglio comunale, “vecchi” e nuovi che stanno mano a mano uscendo fuori. Alcuni sono delle vere e proprie sorprese, in attesa della “carica” degli aspiranti ad uno scranno a palazzo San Biagio che, come ogni tornata amministrativa che si rispetti, siamo certi non mancherà neanche per queste ormai imminenti elezioni.

di Cettina Saraceno