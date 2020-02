Augusta verso le amministrative, l’ex sindaco Pippo Gulino ufficializza la sua candidatura

L’ex sindaco Pippo Gulino correrà per le amministrative 2020. Lo ha ufficializzato lo stesso prima cittadino oggi con una sorta di comunicato stampa che dovrebbe precedere una conferenza stampa in cui sottolinea che “amici e sostenitori mi hanno sollecitato a candidarmi a sindaco e così dopo una riflessione, peraltro piuttosto lunga, ho sciolto la riserva decidendo di candidarmi e spendere una volta di più per questa città (speriamo con buoni risultati) il mio tempo che diventa sempre più prezioso. Volendo rappresentare, come sempre, quella parte di società civile che ha a cuore il bene di questa città, – ha aggiunto- farò riferimento a movimenti popolari, liste civiche a quanti insomma vorranno collaborare a un disegno di riqualificazione di questa città saluto e soprattutto ad un progetto negli anni a venire”.

Si confermano così le voci degli ultimi mesi che lo vedevano come uno degli aspiranti candidati a sindaco alle competizioni elettorali del 24 maggio