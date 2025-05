Augusta, verso le amministrative: è nato il Movimento civico megarese

Si propone l’obiettivo di unire persone che attraverso “la politica credono ancora nel fare e nell’ essere protagonisti” il Movimento civico megarese, appena nato a un anno delle amministrative che si è riunito ieri in un noto locale di Brucoli.

A guidarlo è Marco Bertoni, ne fanno parte, come si legge in una nota, Enzo Pera, avvocato che “ha ribadito la forza del gruppo coeso”, Francesco Pagliaro impiegato Rsa, che punta a “coinvolgere tutti quei cittadini che ancora credono nella buona politica”, Concetto Cacciaguerra, imprenditore che sottolinea come finalmente ci sia ad “Augusta un movimento che ha voglia di fare”, Tatiana Cicero che, dopo l’ esperienza nella passata competizione, è determinata a metterci la faccia e il cuore nell’impegno civico. Per Tanja Giardino “il territorio di Augusta merita un percorso che possa godersi del mare che la circonda”, Sonia Sessa si è detta “felice di far parte di questo gruppo, convinta sostenitrice delle famiglie con fragilità sociali”, a comporre il movimento sono anche Carlo Santamaria, già, impegnato nella Protezione civile, Filippo Tringali, imprenditore, istruttore subacqueo e difensore dell’ambiente marino, Nicola Ienzo, tecnico d’impianto e Pamela Giuliano, mamma ed educatrice a sostegno al recupero scolastico.

Il movimento è stato chiamato “megarese” con l’obiettivo che “le problematiche che si vogliono affrontare, ambiente, sanità, sociale, occupazione, istruzione e formazione, coinvolgano lo spirito cittadino degli augustani a non rassegnarsi e, darsi una mano, a riscattare la dignità protagonista e responsabile di essere augustano. – spiega Bertoni- L’invito a farne parte non è scelta politica partitica, bensì scelta personale da protagonista a difendere diritti ed interessi generali del nostro sempre amato paese”.

Il movimento civico megarese accoglie “le sensibilità di tutti, che saranno i nostri programmi e il nostro impegno a sottoporli alle amministrazioni competenti, ai partiti politici responsabili di maggioranza e d’opposizione, senza pregiudizi, con reciproco rispetto e attenzione”- conclude la nota.