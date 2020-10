Augusta verso le amministrative, domani arriva Salvini e il cuore del centro storico viene “blindato”

Arriverà domani mattina ad Augusta il leader della Lega Matteo Salvini e una parte del centro storico si blinda. Con chiusura di un tratto di via Principe Umberto e sgombero delle auto in sosta, se lasciate incautamente parcheggiate. A differenza di quanto accaduto negli ultimi giorni con la visita lunedì pomeriggio del presidente della Regione Nello Musumeci, di martedì sera del vice ministro ai Trasporti, Giancarlo Cancelleri e della settimana scorsa del presidente della commissione Antimafia Nicola Morra, – che hanno fatto tappa ad Augusta a sostegno il primo del candidato a sindaco della Lega-Diventerà bellissima Massimo Casertano e gli altri due dell’uscente primo cittadino del Movimento 5 stelle Cettina Di Pietro- domani per l’arrivo dell’ex ministro dell’Interno e senatore spunta un’ordinanza di polizia municipale che limiterà l’accesso e il traffico nel cuore del centro storico, considerato che per “l’evento si prevede una numerosa partecipazione di cittadini” e “si rende necessario il rispetto delle norme sicurezza dettate dalla Questura di Siracusa”.

Venerdì 2 ottobre, dunque, sarà vietata la sosta veicolare con rimozione forzata, dalle 7 alle 14, in via Principe Umberto, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Roma, in piazza Duomo, in piazza D’Astorga compreso il tratto antistante il prospetto nord della Chiesa Madre, i vicoli Ginnasio Matrice, in via Garibaldi nel tratto compreso tra via XIV Ottobre e via San Giuseppe, come si legge nell’ordinanza.

Sarà, inoltre, vietata la circolazione veicolare, dalle 10 alle 14, sempre in via Principe Umberto nello stesso tratto compreso tra via Garibaldi e via Roma, in piazza Duomo, in piazza D’Astorga, compreso il tratto antistante il prospetto nord della Chiesa Madre, nei vicolo Ginnasio, Matrice, in via Mercato, vicolo San Domenico, nella via Santissima Annunziata e nel vicolo Lavaggi.

Il comizio si terrà alle 11, 30 in piazza Duomo, che sarà transennata ai lati e off limits dietro il palco fino alla chiesa Madre, per chiudere la campagna elettorale del candidato a sindaco Casertano, anche se la presenza del leader della Lega in Sicilia è di certo più legata al caso della nave Gregoretti. Salvini, infatti, comparirà sabato, al tribunale di Catania, davanti al giudice dell’udienza preliminare perché accusato di sequestro di persona aggravato, per non aver autorizzato, a luglio 2019 e da ministro dell’Interno, lo sbarco di 131 migranti che rimasero per 5 giorni sulla nave della guardia costiera italiana, poi attraccata al pontile Nato della rada di Augusta. Anche per questo “evento” sono previsti limiti alla circolazione nei pressi del tribunale etneo di piazza Verga.