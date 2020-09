Augusta, verso le amministrative: designati gli assessori dei cinque candidati a sindaco. Ecco chi sono

Sarà una corsa a cinque, di cui tre sono ex sindaci, quella per la conquista della poltrona di sindaco alle amministrative del 4 e 5 ottobre 2020. Tanti sono, infatti, i candidati che tra ieri e oggi hanno ufficializzato la loro volontà di presentarsi davanti agli elettori augustani designando anche gli assessori. A fare il “pieno” di civiche con 4 liste a suo sostegno (C’è un futuro per Augusta, Destinazione futuro, CambiAugusta, 100 per Augusta) è Giuseppe Di Mare, che ha indicato come assessori dell’eventuale giunta sei sui quattro previsti in questa prima fase (su sette assessori della giunta megarese al momento della presentazione delle liste e dei programmi bisogna indicarne almeno la metà, ovvero 4). Si tratta di Cosimo Cappiello, Giuseppe Carrabino, Rosario Costa, Beniamino D’ Augusta, Rosario Sicari, Ombretta Tringali.

Tre liste civiche, invece a testa per i due ex primi cittadini Pippo Gulino e Massimo Carrubba. Gulino è sostenuto dal Patto per Augusta, Augusta 2020 e Civica per Augusta e ha designato come assessori senza delega Angelo Cianci, Stefano Munafò, Alessandra Aloisi e Rosy Centamore.

Le tre liste civiche a sostegno di Carrubba sono Augusta coraggiosa, Democratici e progressisti e Attiva mente, mentre gli assessori designati sono: Biagio Tribulato, Giancarlo Triberio, Sebastiano Pustizzi e Maria Coppola.

Le uniche due liste di partito di queste elezioni sono quelle della Lega e del Movimento 5 stelle. La Lega- Diventerà bellissima sostiene Massimo Casertano della cui eventuale giunta faranno parte gli assessori Gilda Emanuele, Francesco Sorge, Danila Passalacqua e Gianfranco Mignosa

Il sindaco uscente Cettina Di Pietro, che anche in questa tornata elettorale è l’unica donna candidata, correrà con la lista del Movimento 5 stelle e per la sua squadra di governo ha indicato gli attuali tre assessori uscenti Omar Pennisi, Andrea Sansone, Giuseppina Sirena e la new entry Paola Tudisco.