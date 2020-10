Augusta, verso il ballottaggio: designati gli ultimi 4 assessori delle eventuali squadre di Gulino e Di Mare

Due ex assessori della sua precedente giunta e un docente in pensione per completare la squadra di governo del candidato sindaco Pippo Gulino in caso di vittoria la ballottaggio del 18 e 19 ottobre prossimo e la responsabile amministrativa di un’azienda portuale per la eventuale giunta di Peppe Di Mare. Sono questi i nuovi 4 assessori dei due aspiranti sindaci, più votati al primo turno, designati formalmente oggi, ultimo giorno utile, davanti al segretario generale del Comune Dorotea Grasso.

Tania Patania, che è anche segretario dell’associazione Unionports, è la persona scelta per completare la squadra dei sette Di Mare che ne aveva già indicati sei al primo turno ovvero Cosimo Cappiello, Giuseppe Carrabino, Rosario Costa, Beniamino D’Augusta, Rosario Sicari, Ombretta Tringali.

“Avrà la delega al Porto perchè lavora ed è profonda conoscitrice delle vicende legate al porto- ha detto Di Mare – considerato che per noi il futuro di Augusta è strettamente legato al porto abbiamo ritenuto necessario dedicare un assessorato e abbiamo scelto Tania”. Nessuna dichiarazione su eventuali apparentamenti.

Gulino, che non ha potuto essere presente al Comune perchè in isolamento domiciliare per il covid 19, ha delegato una persona di sua fiducia e ha scelto come eventuali assessori Francesco Peluso, Pippo Fazio e Danilo Circo che si aggiungono ai già designati Angelo Ciancio, Stefano Munafò, Alessandra Aloisi e Rosy Centamore. Sarebbero scelte riconducibili allo stesso Gulino -che non siamo riusciti a contattare al telefono- più che in quota ad altre liste o forze politiche escluse dal ballottaggio, anche perchè sono ancora in corso le attività per eventuali apparentamenti che dovranno comunque chiudersi lunedì 12 ottobre entro le 14.

di Cettina Saraceno