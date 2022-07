Augusta, ventidue pubblicazioni del Consiglio nazionale delle ricerche donate alla biblioteca comunale

Ventidue volumi di profilo scientifico che spaziano dagli studi condotti dopo gli scavi nei siti di Centuripe, Lentini, Sant’ Angelo Muxaro alle terrecotte arcaiche e classiche del Museo civico di Castello Ursino, a Catania, editi dal Centro nazionale delle ricerche, Istituto di scienze del patrimonio culturale, sono state donate nei giorni scorsi alla biblioteca comunale “George Vallet”. L’iniziativa si deve a Stefania Santangelo, che attraverso l’augustano Giuseppe Cacciaguerra, ha voluto omaggiare la biblioteca comunale delle pubblicazioni curate dalla sede catanese del prestigioso istituto.

“Si tratta di pubblicazioni che arricchiscono la sezione archeologica della nostra biblioteca con i contributi di insigni studiosi del territorio – ha riferito l’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino – tra i volumi mi piace ricordare il prestigioso lavoro condotto da Daniele Malfitana e Giuseppe Cacciaguerra dal titolo “Priolo romana, tardo romana e medievale. Documenti, paesaggi, cultura materiale che per la prima volta pone l’attenzione su un sito conosciuto solo per il suo sviluppo industriale”.

“Nel ringraziare il Cnr e Giuseppe Cacciaguerra, non posso non ricordare – ha aggiunto il sindaco Giuseppe Di Mare – che la consegna dei volumi si è svolta a conclusione dell’iniziativa “Maggio dei libri” che ha visto la nostra città inserita in un contesto nazionale con presentazione di volumi di vario interesse. Una iniziativa che intendiamo promuovere con l’apporto delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado. Il Cnr sarà nostro partner per la diffusione del libro e degli studi scientifici sul nostro territorio”.