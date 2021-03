Augusta, vecchie auto abbandonate per strada, Fratelli d’Italia al sindaco: “sono rifiuti speciali, vanno rimossi”

Si moltiplicano le vecchie automobili lasciate abbandonate per strada e così il circolo megarese di Fratelli d’Italia chiede al sindaco di intervenire, a salvaguardia della salute pubblica e della salubrità dell’ambiente. Lo fa sapere il presidente del circolo “Ugo Venturini” Vincenzo Inzolia che riferisce di aver ricevuto lamentele da numerosi cittadini sulla presenza, lungo i marciapiedi delle vie urbane, di moltissime macchine in totale abbandono, con pneumatici completamente sgonfi e senza alcuna manutenzione o pulizia.

“Gli autoveicoli abbandonati – precisa Inzolia- devono essere considerati, secondo la vigente normativa, rifiuti speciali pericolosi, speciali in quanto automezzi a motore, pericolosi in quanto contengono oli esausti ed altre sostanze che con l’abbandono possono disperdersi nell’ambiente e costituiscono allo stesso tempo inquinamento e fonte di inquinamento; per di più essi sottraggono, in una città che certo non brilla per possibilità di parcheggi, spazi preziosi per la sosta. Peraltro non dovrebbe essere difficile, se fosse posta in essere la necessaria vigilanza per il controllo del territorio, risalire ai proprietari (atteso che in genere gli autoveicoli abbandonati recano le targhe) per invitare e/o imporre lo spostamento coattivo delle carcasse e l’eliminazione dell’inconveniente”.

Da qui la richiesta all’amministrazione di attivarsi per l’adozione di tutti i provvedimenti di sua competenza a salvaguardia della salute pubblica e della salubrità dell’ambiente.