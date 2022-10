Augusta, variazioni di bilancio: via libera dal Consiglio. Numero legale garantito dall’opposizione

Cinquantamila euro per la sistemazione dei parchi giochi, altrettanti per effettuare le indagini geognostiche sulla Ricetta di Malta, 153 mila euro di devoluzione di un vecchio mutuo da spendere per il terzo istituto comprensivo Todaro, fondi per assunzione di nuovo personale per l’ufficio tecnico, somme per coprire l’aumento del costo della discarica dei rifiuti nel servizio della raccolta della spazzatura che costa due milioni e mezzo di euro, ma che gli interventi di rigenerazione urbana e digitalizzazione assegnati con i fondi del Pnrr di cui è già stata trasferita una prima tranche del 10%. Sono le variazione al bilancio di previsione 2022/2024 approvate con 11 voti a favore dalla maggioranza nell’ultimo Consiglio comunale, che è potuto proseguire grazie al supporto di tre consiglieri dell’opposizione. Corrado Amato e Mariangela Birritteri di Forza Italia e il nuovo ingresso del Movimento 5 stelle Federico Palazzotto se pure si sono astenuti, hanno tuttavia garantito il mantenimento del numero legale visto che la maggioranza si è fermata in aula, appunto, a 11 consiglieri.

Assente soprattutto il consigliere Roberto Conti, vicino al sindaco di Melilli e neo eletto deputato dell’Mpa Peppe Carta, la cui assenza si ascrive alle reazioni post Regionali e a qualche “mal di pancia”, che invece ha fatto scattare l’appoggio dei due forzisti, stando a quello che ha dichiarato in aula Amato: “abbiamo compreso che ci possono essere problemi nella maggioranza sicuramente a seguito delle dinamiche delle elezioni. Noi ci asterremo per correttezza, ma le daremo i numeri per votare questi provvedimenti, è impensabile che io mi faccia dire da lei o da altri domani, per colpa delle opposizioni che se ne sono andati, non abbiamo potuto dare soldi alle scuole o assumere i dipendenti”- ha detto

E’ rientrato in aula dopo essere uscito insieme alle due colleghe del Movimento 5 stelle, Chiara Tringali e Roberta Suppo, il neo eletto Federico Palazzotto, che però non ha dichiarato nulla. Anche lui si è astenuto, la sua presenza tra l’altro non era proprio necessaria visto che il numero legale era già garantito dai due forzisti, ma il “segnale politico” del “decidere consapevolmente di restare a stampella di una maggioranza che, alla conta, non si è rivelata tale” “è arrivato forte e chiaro”, come ha scritto l’indomani su Facebook il Movimento per il quale “l’abbandono dell’aula ai fini della verifica della tenuta politica dell’amministrazione è un atto politico”.

Ha abbandonato l’aula prima delle votazioni perchè non ha “condiviso le variazioni di bilancio”, invitando “tutta l’opposizione a farlo in modo che a rimanere sia solo chi vuole agibilità politica a questa amministrazione” anche Manuel Mangano, consigliere di Italia viva poi rientrato in quanto proponente dell’ultimo punto all’ordine del giorno, la mozione di indirizzo su proposta di modifica dello Statuto comunale mediante l’introduzione di un nuovo articolo nello Statuto comunale recante norme dirette a garantire il riconoscimento del diritto di accesso ad internet nell’ambito delle norme statutarie vigenti, che è stata approvata.

Prima di uscire dall’aula la consigliere di opposizione Milena Contento ha chiesto al sindaco Giuseppe Di Mare precisazioni su quello che è il futuro collocamento politico dell’amministrazione anche “in vista delle scorse elezioni, in cui ha dichiarato pubblicamente di appoggiare Fratelli d’Italia” – ha affermato

“Questa è un’ amministrazione nata civica e ad oggi è civica, domani quando decideremo di darci una coloritura politica la città sarà informata”- ha replicato Di Mare che però ha aggiunto che alle Regionali “una parte di questa amministrazione ha sostenuto il candidato di Fratelli d’Italia, tra l’altro il più votato, una parte un candidato dell’Mpa, che è stato eletto. Non c’è dubbio che questa amministrazione ha vinto le elezioni, se proprio vogliamo fare una riflessione politica questa amministrazione esce rafforzata dalla tornata elettorale”.

Il Consiglio ha, inoltre, approvato il nuovo regolamento edilizio comunale adeguato al regolamento edilizio tipo (Ret) ed emendato e il riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio pari a 1542, 84 euro a seguito di emanazione di sentenza del tribunale di Siracusa, che ha condannato il Comune a pagare le spese legali nel ricorso- relativo al servizio Asacom di sei ore settimanali riservato ad un alunno diversamente abile che frequenta una scuola di Augusta- presentato dalla famiglia dello studente che ha vinto.

Il Consiglio tornerà a riunirsi giovedì, 13 ottobre, alle 18 per discutere di interrogazioni e tre mozioni di indirizzo. La prima riguarda la realizzazione di un campo di basket all’esterno del plesso delle “scuole verdi” del primo istituto comprensivo Principe di Napoli, la seconda l’ attivazione della Consulta comunale per l’ambiente e la tutela del paesaggio e l’ultima è incentrata sullo spostamento della cabina elettrica relativa ai lavori di sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Augusta isola e la terraferma e riqualificazione dell’area ex piscina comunale.