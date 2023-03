Augusta, vandalizzata la mini libreria di Brucoli, rubati i libri nella casetta dei Giardini pubblici

Vandalizzata la mini libreria che si trova in piazza Belvedere, a Brucoli da dove sono rimasti solo due libri, mentre sono spariti tutti i libri all’interno della piccola casetta della cultura che si trova da più tempo in piazza Castello, alla Villa comunale. A denunciarlo è Antonio Caruso, presidente dell’associazione di genitori e figli “Unitevi a noi” che a dicembre del 2021 ha avviato il progetto “Libri in città” per avvicinare soprattutto i giovani alla lettura sistemando nel tempo quattro mini librerie in cui chiunque può prendere un libro e leggerlo per poi rimetterlo a suo posto: la prima si trova ai Giardini pubblici, la seconda vicino al parco giochi della Borgata adiacente l’istituto comprensivo Costa, un’altra a Monte Tauro nella chiesa di San Giuseppe Innografo e l’ultima appena tre mesi fa nella frazione marinara.

“Siamo alle solite – dice- i libri messi la settimana scorsa nella mini libreria della Villa sono stati rubati, a Brucoli l’ultima nuova posizionata era piena di libri ed è rimasta con due e totalmente vandalizzata. Quella adiacente il parco giochi del Domenico Costa dopo tre video denuncia è in un stato discreto, evidentemente l’utenza ha capito l’importanza del bene comune, quella della chiesa di San Giuseppe Innografo è intatta perché è all’interno del piazzale. Siamo molto delusi ed amareggiati, faccio questa denuncia perchè vorrei sottolineare che queste mini libreria sono state messe perchè sono un dono alla città e ai cittadini ai ragazzi, che auspichiamo si avvicinino alla lettura e sono un bel cartellino da visita per gli stranieri che vengono, perchè il Bookcrossing nel mondo funziona, nelle altre città funziona”.

Caruso ricorda che “Bookcrossing” significa prendi un libro e condividilo o scambialo con un altro: “non è prendi un libro e rubalo, non è prendi un libro e vandalizza la mini libreria, non è prendi un libro e te lo vendi. Questa è una denuncia aperta e pubblica che facciamo alla città, noi continueremo nel condividere questa nostra passione per il bene comune e i cittadini perché non possiamo fare di tutta l’erba un fascio però sicuramente – conclude- c’è qualcosa che non va”.