Augusta, “Valtur Sicilia Brucoli Village”, il sindaco: “Un investimento importante per valorizzare il territorio”

“Reputo che questa prospettiva sia davvero interessante per il rilancio del nostro territorio considerando che il villaggio ospita circa mille persone al giorno nel periodo dell’anno che va da aprile a settembre”. Così il sindaco Peppe Di Mare ha commentato la nascita del “Valtur Sicilia Brucoli Village”, lo storico villaggio turistico che si trova alle porte di Brucoli dopo l’accordo siglato tra la società Aeroviaggi, che lo ha gestito in questi ultimi anni e il gruppo Nicolaus-Valtur che riporta nel villaggio di Brucoli lo storico marchio e un investimento importante per il territorio.

Ieri pomeriggio il primo cittadino, accompagnato da Giancarlo Greco, che guida il Comitato commercianti di Augusta, ho incontrato Marcello Mangia, presidente di Aeroviaggi a cui ha espresso il suo “apprezzamento riguardo questa svolta che interesserà la struttura ed insieme abbiamo tracciato le linee guida di un percorso che mirerà al rilancio turistico di tutto il nostro territorio. Sono convinto che investimenti come questo determinino il vero punto di svolta per valorizzare la nostra città definitivamente per la sua vocazione turistica naturale e finalmente iniziare a puntare su una forma di sviluppo sostenibile e lungimirante” – ha aggiunto Di Mare che ha anche riconosciuto “il lavoro fatto negli ultimi anni di conservazione e rilancio di una struttura tra le più importanti nel nostro paese”.