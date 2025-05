Augusta, Valeria Coco si è dimessa dalla Giunta e da Forza Italia

Si è dimessa oggi da assessore della Giunta comunale ma anche dal partito di Forza Italia Valeria Coco. E lo ha fato prendendo le distanze dal coordinamento cittadino del partito degli azzurri, “distratto da obiettivi personali piuttosto che dedicato alla crescita del territorio e nel territorio – scrive in una nota- e con la segreteria siracusana che agisce nei confronti della zona nord assegnando medaglie “di cartone” e non strumenti reali per premiare la buona volontà di quanti giornalmente si impegnano per portare avanti nei vari Comuni i principi ispiratori del presidente Berlusconi”.

Ha poi precisato che quello che l’ha spinta a lasciare Forza Italia non è il sentirsi lontana dai principi del partito, ma “un forte dissenso con i rappresentanti locali, ancorati ad un modo di fare politica superato, che non mi appartiene e che soprattutto non è aggregante, prova è l’esigenza dichiarata sulla stampa di unirsi con altre forze politiche per partecipare alle prossime competizioni elettorali. Ho avuto modo di confrontarmi con chi questa provincia la rappresenta a livello regionale, –ha proseguito- vedendo una disparità di considerazione in merito agli strumenti messi a disposizione dal Governo regionale ma alle parole, fino ad oggi non sono seguiti i fatti e francamente ritengo mortificante trovare delle giustificazioni per comportamenti che considerano i nostri territori non meritevoli di attenzione”.

In Giunta l’orami ex assessore ha detto di aver avuto sempre un confronto con il sindaco ed i colleghi, affrontando vari argomenti senza mai perdere di vista i principi della correttezza e del rispetto per chi ha un’opinione diversa, cercando di trovare un punto d’incontro e con l’obiettivo comune di fornire un servizio alla comunità. “Il fatto di avere trovato soluzioni comuni è stato visto come un essere accomodante da chi, rappresentando Fi a livello comunale, ha scritto articoli offensivi e denigratori” – ha concluso dichiarando che cercherà di dare il suo contributo come cittadino attento alle problematiche del territorio, “per le quali, da domani mi sentirò libera di interloquire con chi rispecchia il mio sentire”.