Augusta, vaccini e assistenza ai più deboli: le proposte di Confcooperative al sindaco Di Mare

Incrementare le ore di servizio Asacom, l’assistenza alla comunicazione degli alunni disabili, il potenziamento dell’assistenza domiciliare e, nell’ambito delle programmazioni a cui lavorare in sinergia, il piano di zona, la gestione delle comunità alloggio, i Pac anziani, la co-progettazione. Sono queste alcune delle richieste, legate in particolare all’attività delle cooperative sociali avanzate al sindaco Peppe Di Mare da una delegazione di Confcooperative Siracusa composto dal presidente Enzo Rindinella e dal direttore d’area, Emanuele Lo Presti durante un incontro che si è svolto nei giorni scorsi e nel quale si è parlato anche dei vaccini e della necessità, sottolineata da Rindinella e Lo Presti, di accelerare sulla vaccinazione degli operatori che si occupano quotidianamente di assistenza domiciliare.

Da parte del primo cittadino, apertura e condivisione dei punti di vista illustrati, come fa sapere il presidente di Confcooperative: “Ci ha garantito la massima disponibilità dell’amministrazione comunale ad affrontare le questioni sollevate. Questo ci lascia ben sperare in un proficuo lavoro da svolgere in sinergia per garantire la migliore qualità dei servizi agli utenti ma anche la serenità della cooperative che li gestiscono sul territorio“.

A margine dell’incontro, in veste di coordinatore della consulta delle associazioni di categoria della Camera di commercio Rindinella ha discusso con il sindaco Di Mare sul documento redatto nei giorni scorsi per la richiesta della modifica della proposta di Piano di resilienza regionale. Centrale, in tale ottica, tra le altre priorità, il ruolo strategico e lo sviluppo del porto hub.

Dopo Siracusa ed Augusta, Confcooperative incontrerà il sindaco di Floridia.