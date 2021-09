Augusta, vaccini al Polivalente anche domenica. L’appello del direttore del distretto Asp

Ritorna domenica l’apertura del centro di vaccinazione del Polivalente con anche la presenza dei pediatri già a partire da oggi per i più giovani. L’Asp dà un’ulteriore accelerazione alla vaccinazione con l’obiettivo di arrivare a raggiungere l’80 % di copertura vaccinale della popolazione almeno per la prima dose la cui percentuale, secondo i dati forniti ieri dal Comune è adesso del 73,51% come prima dose e del 65,57% come seconda.

“Stiamo allargando le fasce orarie facendo il massimo per venire incontro a tutti e dare la possibilità a quanti ancora non l’avessero fatto di vaccinarsi” ha detto Lorenzo Spina, direttore del Distretto di Augusta dell’Asp che lancia un appello a tutti a vaccinarsi, perché il vaccino è “una conquista di civiltà e di garanzia per la salute pubblica. Considerato, inoltre, che è già cominciata la somministrazione delle terze dosi in ospedale per le persone fragili, vorremmo intanto completare con un buon 80% di copertura con tutte le persone che non hanno problemi particolari e stiamo lavorando assiduamente per arrivare a questo risultato almeno in prima dose. La città – ha aggiunto – sta rispondendo e noi ci stiamo impegnando ancora di più ad aprire le fasce orarie”.

Da lunedì a sabato per la prossima settimana l’hub vaccinale sarà aperto dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 19, con due ore in più il pomeriggio mentre domani mattina, domenica, sarà aperto dalle 9 alle 13. Ci si potrà vaccinare senza prenotazione.

All’iniziativa, inoltre, messa in campo alcune settimane fa e dedicata agli studenti prima dell’inizio delle lezioni c’è stata una buona risposta con più di un centinaio di vaccini inoculati, proprio per i più giovani e per garantire maggiore serenità anche alle famiglie all’hub vaccinale già a aprire da oggi ci saranno anche i pediatri, che faranno i turni come già fanno i medici di famiglia.