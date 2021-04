Augusta, vaccini a San Giuseppe Innografo, il parroco don Mazzotta: “un segno di speranza”

“Che bella iniziativa hanno avuto Regione e Asp a proporre questo vaccino nelle parrocchie per il sabato santo. È un segno di tanta speranza perché abbiamo bisogno di uscire da questa situazione e l’unico modo è il vaccino. Che nella celebrazione della Pasqua, che è resurrezione, si dia questo segno è importante e, a livello simbolico, è di grande rilevanza che stia avvenendo questo proprio nel momento della celebrazione della Pasqua. Dobbiamo proclamare e difendere la vita, perché per questo Gesù è morto ed è risorto, impegnandoci per una grande liberazione del mondo intero. Spero che questa collaborazione continui ancora per il futuro, noi siamo aperti ma anche felici di poter dare una mano ed esserci”. Così padre Giuseppe Mazzotta, parroco di San Giuseppe Innografo ha commentato la campagna vaccinale promossa per oggi nelle varie parrocchie siciliane e anche in quella di Monte Tauro, che stamattina si è trasformata in sede vaccinale per cittadini di età compresa fra i 69 ed i 79 anni.

La somministrazione del siero AstraZeneca è stata effettuata nel grande salone parrocchiale solitamente utilizzato per gli incontri di fede dove sono state posizionate le sedie per l’attesa delle persone e la postazione dei due medici dell’infermiere e dell’amministrativo dell’Asp necessarie per tutta la procedura. Ad aiutare anche i volontari del gruppo comunale dei Protezione civile e della Misericordia, presente quest’ultima anche con un’ ambulanza parcheggiata nel cortile antistante in caso di necessità. In totale sono state inoculate una sessantina di dosi, di cui 28 a coloro che hanno dato l’adesione in chiesa e le restanti, invece, a quanti si erano già prenotati per fare il vaccino sempre oggi ma alla palestra della scuola Polivalente della Borgata, scelta come sede vaccinale.

“Il vaccino rappresenta per le nostre comunità l’unico modo per uscire fuori da questo momento difficile e riprendere una vita normale”- ha aggiunto Lorenzo Spina, il direttore del distretto dell’Asp di Augusta, presente questa mattina in parrocchia e soddisfatto dell’andamento della vaccinazione. Oltre alla somministrazione dell’AstraZeneca sta gestendo anche quella a domicilio per gli over 80 e i disabili gravissimi, che prosegue abbastanza bene. “Siamo a buon punto – ha affermato – a circa il 70% di vaccinati e abbiamo iniziato anche le seconde dosi. Per i disabili gravissimi, su una sessantina di persone in lista, a 45 abbiamo già inoculato le dosi del siero”.