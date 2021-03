Augusta, vaccinazioni anticovid alla parrocchia di San Giuseppe Innografo: aperte le prenotazioni

Sono già una ventina le persone, nella fascia di età compresa tra i 69 ed i 79 anni che hanno prenotato il vaccino anticovid 19 per sabato mattina nei locali della chiesa di San Giuseppe Innografo. La parrocchia di Monte Tauro è, infatti, una delle 500 chiese siciliane ad aver dato la propria disponibilità alla richiesta avanzata dall’assessorato regionale alla Salute di effettuare la vaccinazione il 3 aprile, alla vigilia di Pasqua ma perché si possa procedere con l’attività prevista è necessario raggiungere, entro mercoledì 31 marzo, il numero minimo di 50 persone disposte a ricevere il vaccino AstraZeneca.

“Abbiamo detto dell’iniziativa durante tutte le messe celebrate la domenica delle Palme – fa sapere il parroco don Giuseppe Mazzotta- e abbiamo già raccolto una ventina di adesioni. Chi volesse prenotarsi può ancora farlo oggi e domani pomeriggio direttamente in chiesa dopo la messa delle 18, 15, e martedì 30 e mercoledì 31 mattina dalle 10 alle 12”. Un’opportunità in più per chi rientra nel target di potersi vaccinare, magari non troppo lontano da casa e in tutta sicurezza, visto che nella parrocchia sarà allestito un ambulatorio a tutti gli effetti con un medico, un infermiere e un amministrativo per la compilazione dei moduli.

Intanto da una settimana la vaccinazione AstraZeneca per la fascia d’età 69-79 anni è stata avviata alla palestra scolastica del Polivalente, che si trova di fronte piazza Unità d’Italia, alla Borgata dove già da prima si stanno vaccinando gli insegnanti e il personale non docente delle scuole, ma anche i vigili urbani, i vigili del fuoco e le forze di polizia.

L’attività è curata dal distretto di Augusta dell’Asp di Siracusa, guidata da Lorenzo Spina per tre giorni a settimana, ogni martedì, giovedì e sabato mattina per un quarantina di inoculazioni. Anche se in queste settimane, dopo il decesso del militare dell’Arsenale militare, qualche rinuncia c’è stata tra chi si era già prenotato.