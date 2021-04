Augusta, vaccinazione Covid: in campo anche i medici di famiglia

Sono scesi in campo come medici vaccinatori per l’Open day straordinario dello scorso fine settimana – che ad Augusta ha avuto una buona risposta con circa 340 vaccini AstraZeneca inoculati nei tre giorni a persone tra i 60 e 79 senza fragilità – anche i medici di famiglia. Che d’ora in poi si potranno trovare sempre nelle sedi vaccinali, potranno arrivare fino a casa per chi ha difficoltà a muoversi o anche somministrare il siero nei propri ambulatori. Una presenza che può fare la differenza per far superare magari qualche timore o paura legata ad un vaccino per una malattia nuova, ma terribile come il covid 19.

Ne è convinta Irene Noè, da tanti anni medico di base augustana che ha risposto all’invito arrivato dall’Asp di Siracusa dopo il protocollo d’intesa stipulato tra Regione e medici di base. “Ho scelto di aderire perchè mi sembrava doveroso ed etico esserci ed assistere anche pazienti non miei – ha spiegato – Un medico di medicina generale conosce la persona, i suoi timori, sa come agire e come aiutare a superarli, sa anche la familiarità con eventuali patologie. La sua presenza rassicura chi si deve vaccinare, sia che sia un proprio assistito sia che non lo sia, soprattutto in un paese come Augusta dove ci conosciamo un po’ tutti. Stiamo vaccinando in estrema sicurezza, cosi come viene strutturata l’anamnesi è veramente capillare, tante persone vengono ascoltate prima dell’inoculazione ed eventualmente indirizzate su altri vaccini se presentano qualche patologia, secondo lo schema che ci ha fornito lo schema del ministero della Salute”.

Un ruolo importante, dunque, che può contribuire a fugare gli ultimi dubbi rimasti, soprattutto per il siero di Oxford, suscitate in queste ultime settimane dopo gli stop temporanei delle autorità sanitarie e che hanno anche alimentato “falsi miti” su come comportarsi i giorni precedenti all’inoculazione, che vanno rispediti al mittente.

“Bisogna sfatare il mito che prima di venire a fare il vaccino bisogna fare una consulenza genetica, le prove della coagulazioni, prendere l’aspirina dieci giorni prima, addirittura c’era chi ha fatto la calciparina dieci giorni prima. Nulla di tutto questo, non bisogna fare assolutamente nulla. – ha aggiunto Noè- E’ vero che nelle scorse settimane c’è stato qualche timore in più, ma adesso anche con un passaparola positivo la gente sta riprendendo a vaccinarsi con consapevolezza e i risultati di questi giorni ci fanno capire che siamo già in una fase diversa”.

Della stessa idea anche Lorenzo Spina, direttore del distretto di Augusta che cura l’organizzazione del punto vaccinale della Borgata e anche la somministrazione a domicilio e che ritiene che l’Open day abbia avuto un buon risultato che fa capire che la gente sta consapevolmente ritornando ad avere fiducia nel vaccino: “Come azienda stiamo puntando molto sulla partecipazione dei medici di medicina generale perché – ha affermato – riteniamo che sia un valore aggiunto non solo in termini di forze in campo di vaccinatori ma anche perché, oltre al numero di vaccinatori, aumenta anche la qualità dell’accoglienza e della tranquillità della persona che riceve il siero. Il medico di famiglia conosce il paziente già da prima e lo può seguire anche dopo il vaccino. Nei prossimi giorni partirà anche la vaccinazione domiciliare con i medici di famiglia e sono certo che anche questo sarà un grande aiuto per raggiungere a casa i pazienti non deambulabili”.

Tra le tre opzioni previste dal protocollo d’intesa regionale, la maggior parte dei medici di base augustani ha scelto la sede vaccinale della Borgata, che ieri ha ripreso la normale somministrazione settimanale per la fascia 60-79 anche se dovrebbe ampliare gli orari.