Augusta, vaccinare gli studenti prima dell’inizio della lezioni: appello di presidi, amministrazione, Asp e pediatri

Vaccinare anche i ragazzi in vista della ormai prossima riapertura dell’anno scolastico. È questo l’obiettivo dell’Asp di Siracusa che ha predisposto per domani 10 settembre e per sabato 11, dalle 15 alle 18, al centro vaccinale di piazza Unità d’Italia, uno spazio dedicato agli studenti augustani alla presenza dei vari pediatri della città che potranno fugare ogni dubbio e assistere le famiglie.

In un momento in cui la vaccinazione ad Augusta sta crescendo – attestandosi secondo i dati di oggi al 69, 75% come prima dose e al 60,36% come seconda – a invitare l’intera comunità scolastica a “un atto di generosità e responsabilità verso se stessi e gli altri” sono il sindaco Giuseppe Di Mare, Lorenzo Spina, direttore del Distretto sanitario di Augusta, Salvatore Patania, segretario provinciale della Federazione italiana medici pediatri (Fimp) e i dirigenti dei 4 istituti comprensivi Agata Sortino (Principe di Napoli), Maria Giovanna Sergi (Corbino), Rita Spada (Todaro), Michele Accolla (Costa) e dei due istituti superiori Renato Santoro (Megara) e Maria Concetta Castorina (Ruiz) che hanno scritto un lettera aperta ai genitori degli alunni in cui ricordano che, come sottolineato dal Comitato tecnico scientifico, “il normale svolgimento delle lezioni in presenza in condizioni di sicurezza rappresenta un “momento imprescindibile e indispensabile nel percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell’abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni”. Ma per garantire il ritorno alla pienezza della vita scolastica e – si legge nel testo- alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola, è necessario che ciascuno di noi sia impegnato a partecipare e sostenere la campagna di vaccinazione per assicurare il raggiungimento di un’elevata copertura vaccinale.

Come sostenuto dalle autorità sanitarie e scolastiche la vaccinazione “costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2”. È noto a tutti, e rappresenta ulteriore motivo di preoccupazione, come la variante del virus attualmente in circolazione colpisca i più giovani in maniera anche grave. – continua la lettera- È perciò necessario realizzare la copertura vaccinale necessaria ad evitare che il virus possa evolvere in ulteriori varianti ancora più aggressive e pericolose. Senza il raggiungimento di questo obiettivo, si corre infatti il rischio di vanificare il grande lavoro fin qui svolto. Esortiamo tutti a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo comune. Sono ormai assoluta evidenza scientifica effetti del vaccino, che ha ormai concluso e superato ogni fase di sperimentazione, nel contrastare la diffusione del virus .

Pertanto i firmatari della lettera fanno proprio l’appello del Cts he ritiene necessario promuovere la vaccinazione dei più giovani, considerando che “anche per gli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni, benché per questi ultimi è noto che gli sviluppi di una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali sono estremamente rari, nondimeno si rivela essenziale avanzare celermente nella campagna vaccinale e invitano le famiglie a cogliere l’invito e l’opportunità recandosi, domani e sabato pomeriggio, al centro vaccinale della Borgata.

Intanto si abbassa sempre di più la curva del contagio, che oggi fa registrare 167 positivi ad Augusta, di cui 41 sotto i 25 anni, 119 nella fascia d’età 26- 35, 42 tra i 30-50 anni. Scendono ancora a 43 nella fascia 51-70, stabili a 22 gli over 70. Sono invece aumentai a 16 i positivi che necessitano di un ricovero in ospedale in terapia ordinaria, una persona ancora ricoverata in terapia intensiva.