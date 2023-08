Augusta, va a buttare la spazzatura e viene aggredito dai cani randagi: risarcito dal Comune

Va a buttare la spazzatura e viene morso alla mano dai cani randagi: sarà risarcito dal Comune. È quanto successo a un uomo che, nel novembre di due anni fa, intorno alle 23, si era avvicinato ai cassonetti della spazzatura che si trovavano in via delle Rose, a Monte Tauro per gettare i rifiuti, quando si è trovato di fronte a tre cani randagi, alla ricerca probabilmente di cibo tra la spazzatura. I tre animali lo hanno aggredito e morso alla mano destra, causandogli una frattura che lo ha costretto a ricorrere all’intervento dei sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale.

Cure mediche che poi sono proseguite anche in sala operatoria visto che il malcapitato è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico alla mano ferita.

Da qui la richiesta del risarcimento dei danni fisici e morali al Comune da parte dell’uomo che, attraverso il suo legale, ha avviato la negoziazione assistita con l’Ente che si è conclusa con una soluzione stragiudiziale della controversia, al fine di scongiurare il rischio di aggravio di spesa nell’ipotesi anche di sola parziale soccombenza, nel caso di instaurazione di giudizio.

Pertanto il Comune, in seguito allo scambio di proposte e controproposte legali, ha raggiunto l’intesa sulla somma finale di 6.157,28 euro, che verrà risarcita all’uomo a fronte della somma di 18.658,45 euro originariamente richiesta, a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria, senza null’altro avere a pretendere in relazione al sinistro.