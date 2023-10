Augusta, V Festival nazionale della filosofia attiva: animata piazza Duomo

L’obiettivo è stato quello di riportare la filosofia tra la gente, nelle piazze, come ai tempi di Socrate, per tornare al significato più vero e profondo di quella “philosophia”, che da sempre ha visto l’ uomo impegnato nella ricerca del significato più vero e profondo della propria esistenza. Si è svolto così sabato, in piazza Duomo, l’annuale Festival nazionale della filosofia attiva, giunto alla quinta edizione e promosso dall’associazione culturale Nuova acropoli Augusta in risposta a un’iniziativa nazionale che vede coinvolte tutte le sedi associative d’Italia in una serie di eventi a tema filosofico.

La piazza del centro storico si è trasformata e nel pomeriggio è diventata il singolare tabellone di un maxi gioco dell’oca a tema filosofico, dove le varie squadre si sono sfidate in giochi di team building e quiz, per riscoprire l’importanza della collaborazione, dell’affiatamento e della concentrazione per riuscire nelle sfide che la vita ci pone davanti ogni giorno. La sera, invece, si sono aperte le porte della “cittadella della filosofia”, 4 stand che hanno catapultato lontano, nello spazio e nel tempo, i passanti che “per caso” o attirati dalle singolari scenografie, si sono trovati a curiosare per la piazza.

Tra la riscoperta delle ingegnose invenzioni dei filosofi greci Talete e Pitagora, che insegnano il potere dell’intelligenza e il valore dell’armonia e della temperanza, gli acuti consigli dello stoico Seneca su come gestire al meglio il tempo che la vita mette a disposizione, alcuni semplici ma coinvolgenti giochi che, ispirandosi alla filosofia di Heidegger, hanno permesso di scoprire l’importanza di progettare la propria vita “con e per” i propri simili, fino alle “storie che risvegliano l’ anima”, raccontate col tradizionale Kamishibai giapponese, i passanti di tutte le età sono stati coinvolti in molteplici attività ludiche e non solo, per riflettere, divertirsi, confrontarsi, riscoprendo la bellezza della filosofia come strumento pratico di vita, per stare meglio con se stessi, con gli altri, col mondo.

Oggi, inoltre, alle 19 nella sede associativa di Nuova Acropoli Augusta si terrà la presentazione del corso di filosofia attiva, aperto a tutti e gratuito.