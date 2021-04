Augusta, utilizzare spazi comuni per i ristoratori: la proposta del comitato dei commercianti all’amministrazione

“Utilizzare aree comuni per estendere gli spazi a disposizione e rendere nuovamente fruibile il centro storico nel rispetto delle normative vigenti”. Di questa possibilità, avanzata dal Comitato commercianti Augusta, ma anche delle problematiche e criticità che hanno fortemente penalizzato il settore ristorazione con i vari decreti di chiusura del presidente del Consiglio dei ministri, si è parlato ieri durante l’incontro tra il sindaco Giuseppe Di Mare, il presidente del Consiglio Marco Stella, l’assessore al Commercio Rosario Costa ed una delegazione del Comitato composta dal presidente Giancarlo Greco, dalla vice Elena Cimino e da un gruppo di ristoratori associati.

“Dato il continuo evolversi delle restrizioni ed aperture dettate dalla pandemia si lavorerà a stretto contatto al fine di poterci riorganizzare di volta in volta affinché si possa riprendere l’attività lavorativa nel modo più proficuo e sereno possibile” – fanno sapere comitato e ristoratori che si ritengono soddisfatti “per la disponibilità e la sensibilità che questa amministrazione ha nell’accogliere le nostre istanze e nella disponibilità assoluta per venire incontro alle nostre esigenze facendoci sentire la vicinanza della città”.

“Siamo fiduciosi e speriamo nella ripresa del ritorno alla vita normale – aggiungono Greco e Cimino – per portare all’amministrazione non solo problematiche riscontrate nel corso dell’ultimo anno trascorso, ma anche i progetti per eventi che in questo periodo di stop forzato sono stati ideati e che presto potrebbero allietare le serate come “L’estate augustana”, un iniziativa multi-eventi che accompagnerà la bella stagione”.