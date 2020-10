Augusta, uso del petcoke nei forni della cementeria, Legambiente contraria: “la nuova amministrazione si opponga”

No all’utilizzo di petcoke nella cementeria Buzzi Unicem di Augusta. Lo dice Legambiente Augusta dopo che il 20 ottobre scorso il Comune megarese ha rilasciato il permesso di costruire per la realizzazione dell’impianto di ricevimento e dosaggio del combustibile solido secondario (Css) nel forno di cottura clinker dello stabilimento Buzzi Unicem di Augusta. E lo ha fatto citando, da un lato, il decreto autorizzativo Aia del 2017 dell’assessorato regionale al Territorio e Ambiente – che modificando un precedente provvedimento di Autorizzazione integrata ambientale consente alla cementeria di impiegare nei suoi forni il carbone, il petcoke, l’olio combustibile Btz, il Gpl, il Css-rifiuto (20.000 tonn/anno) o, qualora disponibile, il css-combustibile- ma dall’altro non il ricorso avanzato dall’amministrazione Di Pietro nel 2018 quando, a seguito delle proteste di Legambiente e delle altre associazioni ambientaliste che chiedevano un Consiglio comunale ad hoc, presentò un ricorso straordinario al Presidente della Regione per l’annullamento dell’Aia.

“Non sappiamo a che punto sia il ricorso in questione, se è stato definito o è ancora pendente in attesa della decisione dei giudici amministrativi– fa rilevare l’associazione degli ambientalisti- Siamo molto contrariati per questa decisione di rilasciare il permesso di costruire, che fa presumere una conclusione della vicenda favorevole alla Buzzi Unicem e chiediamo alla nuova amministrazione del sindaco Di Mare, al Presidente della Regione Musumeci e al ministro dell’Ambiente Costa di porre in atto ogni legittima misura utile per bocciare questo progetto, per impedire che si brucino i rifiuti in cementeria e per mettere finalmente al bando il petcoke. Anche questo di Augusta è un caso esemplare nel quale è di vitale importanza ed urgenza tutelare la salute delle persone e fermare i cambiamenti climatici. Per fare ciò – continua- si cominci con la onesta revisione e la rigorosa applicazione di un Piano regionale della qualità dell’aria idoneo a ripristinare condizioni di vivibilità e salubrità per le popolazioni delle aree industriali e dell’intera Sicilia”.

Legambiente già da dieci anni contesta, “per fondate ragioni ambientali e sanitarie” il progetto di utilizzare in cementeria 45.000 tonnellate/anno di Cdr, combustibile derivato dai rifiuti, ed altre tipologie di rifiuti speciali assieme a petcoke e olio combustibile. Diedero allora parere negativo anche la Soprintendenza di Siracusa e l’amministrazione Carrubba ma poi negli anni successivi il progetto ha subito varie modifiche ed ottenuto controverse autorizzazioni.

“Come più volte detto il petcoke o carbone da petrolio è un pessimo scarto, – spiegano gli ambientalisti- ciò che resta sul fondo del barile dopo aver raffinato ed estratto tutto il possibile, nel quale si concentra un’alta percentuale di zolfo e di metalli pesanti. Esso, assieme al carbone, è uno dei combustibili fossili più inquinanti e tra i maggiori corresponsabili dei cambiamenti climatici”.