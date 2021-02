Augusta, urta un’auto in sosta e cappotta: incidente in via Panoramica

Un incidente autonomo si è verificato oggi, intorno alle 13,30, in via Panoramica, a Monte Tauro poco distante dall’istituto comprensivo Orso Mario Corbino. Da qui in infatti proveniva la Fiat Panda guidata da una donna che era andata a prendere il figlio a scuola e che, durante il tragitto di ritorno verso casa, pare per una distrazione, è andata a finire addosso ad una Fiat Punto blu parcheggiata sul ciglio della strada. Nell’impatto con la parte posteriore sinistra dell’autovettura ferma in sosta, l’utilitaria si è capovolta, finendo la sua corsa in mezzo alla strada, nel senso inverso di marcia e sulla fiancata sinistra.

La mamma avrebbe avuto la forza di uscire da sola dall’abitacolo, insieme al figlio, entrambi sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello per tutti gli accertamenti del caso, anche se non avrebbero riportato gravi conseguenze nel sinistro. Sul posto ad effettuare i rilievi sono gli agenti di Polizia municipale, sono interventi anche i Vigili del fuoco e il tratto di strada è rimasto chiuso fino all’arrivo del carro attrezzi e alla rimozione dell’auto capovolta.