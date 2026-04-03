Augusta, urbanistica e strutture commerciali: Gilistro (M5S) chiede nuova convocazione in Commissione

“Chiarezza sulle vicende urbanistiche che interessano il Comune di Augusta, in modo da eliminare ogni dubbio su una serie di scelte dell’amministrazione comunale megarese e relative alla realizzazione di medie e grandi strutture commerciali in aree che meritano un approfondimento”. Così il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Carlo Gilistro, subito aver depositato la richiesta di una nuova convocazione della Commissione Urbanistica dell’Ars, dopo quella del 28 gennaio scorso.

Assieme ai consiglieri comunali del M5S Augusta, Uccio Blanco e Roberta Suppo, ed ai consiglieri megaresi del Pd, Milena Contento e Giancarlo Triberio, il deputato Gilistro ha sollecitato un approfondimento sui fatti già al centro di una sua interrogazione parlamentare dell’aprile dello scorso anno. “Nel luglio 2024, la Regione Siciliana aveva deciso di inviare gli ispettori al Comune di Augusta, salvo poi tornare sui suoi passi e revocare quella decisione, poche settimane dopo. La documentazione nel frattempo trasmessa dal Comune doveva essere esaminata dagli uffici regionali entro metà marzo 2026. Ritengo sia giusto conoscere e rendere pubblici gli esiti delle verifiche, trattandosi tra l’altro di vicende particolarmente avvertite e dibattute ad Augusta e legate a scelte che potrebbe condizionare i prossimi anni di utilizzo e sviluppo di aree e terreni”.