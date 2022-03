Augusta, uova di Pasqua solidali per il centro disabili: iniziativa dell’associazione genitori e figli “Unitevi a noi”

Servirà ad acquistare un proiettore per Lim da donare al Centro siciliano di riabilitazione (ex Aias) di contrada Costa Pisone la raccolta della vendita di uova di Pasqua solidali promossa dall’ associazione genitori e figli “Unitevi a noi “Aps Ets. È già partita all’interno delle scuole, in programma ci sono anche due giornate in piazza nella prima settimana di aprile e poi un pomeriggio al Csr in cui sarà possibile acquistare le uova e partecipare all’iniziativa di solidarietà.

“A compiere questo piccolo gesto solidale ci aiuteranno i 4 istituti comprensivi di Augusta che ringraziamo di vero cuore perché crediamo tanto nell’aiuto solidale verso il prossimo, se poi viene fatto dalle famiglie e dai bambini ha un sapore diverso: sa di buono – fa sapere Antonio Caruso, presidente dell’associazione -. La nostra iniziativa vuole essere un piccolo gesto di generosità e avremmo il piacere di coinvolgere in questa nostra operatività sociale quanti vorranno “aiutarci ad aiutare gli altri” in particolare a sostenere strutture come il Csr che si impegnano a migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità”.

L’associazione, tra le cui mission c’è appunto anche il sostegno alla disabilità, sta inoltre ponendo attenzione all’emergenza Ucraina. “Abbiamo già impegnato mille euro dell’associazione per questo, domani donerò un somma all’istituto delle suore di Brucoli per l’accoglienza dei profughi e faremo una raccolta solidale con un uovo di 8 chili messo in palio con biglietti, il cui ricavato sarà destinato sempre alle famiglie ucraine”.