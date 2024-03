Augusta, Uova di Pasqua Ail: si potranno acquistare in piazza Duomo

Le uova di Pasqua dell’Ail, l’associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, tornano in piazza il 15, 16 e 17 marzo, a colorare di speranza i sogni dei pazienti ematologici e quest’anno saranno ancora più riconoscibili, grazie ad un nuovo incarto, che racchiude l’impegno di sempre: donare un futuro ai sogni dei pazienti.

“Speriamo che anche per questa Pasqua siano in tanti a supportarci consentendoci, tramite l’acquisto delle uova di cioccolato, di andare avanti sia con la ricerca scientifica sia con l’assistenza ai malati e alle loro famiglie in tutta Italia”- ha commentato il presidente di Ail Siracusa, Claudio Tardonato.

Ad Augusta sarà possibile acquistare le uova di Pasqua Ail, con un contributo di 13 euro in piazza Duomo e sono disponibili, con un contributo di 15 euro, anche le colombe Fiasconaro.