Augusta, un’ordinanza contro cicche e rifiuti sulla scogliera: la richiesta dei ragazzi di “Costa plastic free”

“Predisporre una ordinanza atta a procedere con serie ammende a chi abbandona cicche e mozziconi di sigarette sulla nostra scogliera nonché altre tipologie di rifiuti, a chi venga colto a gettare a terra rifiuti cartacei, fazzoletti, gomme da masticare ed altro diffondendo una cultura dell’educazione ambientale che promani dalle istituzioni”.

E’ la richiesta inviata, nei giorni scorsi, inviato al sindaco Cettina Di Pietro dai “Costa plastic free”, il gruppo di giovani che dallo scorso maggio, subito dopo la fine del lockdown, si sono ritrovati spontaneamente e hanno deciso di ripulire diversi tratti della costa augustana dai rifiuti lasciti da chi non ha rispetto per l’ambiente per quello che ci circonda, cercando anche di sensibilizzare tutti sul rispetto della natura che ci circonda e che con Augusta è stata molto generosa.

La richiesta è firmato da Simone Albano, portavoce del gruppo che invita anche la cittadinanza ad “avere maggiore rispetto dell’ambiente che ci circonda, a voler salvaguardare la bellezza della costa con ogni forma” che troppo spesso viene deturpata da rifiuti di vario, tra cui appunto le classiche cicche di sigarette e che ha un precedente nel sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, che nelle scorse settimane ha firmato un’ordinanza con cui vieta di fumare sulle spiagge del suo territorio e di gettare le cicche sugli arenili e in acqua, prevedendo sanzioni sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

“Siamo volontari e abbiamo deciso di impegnarci contro l’abbandono di rifiuti sulle nostre coste– scrive su Facebook Albano- dedichiamo il nostro tempo libero per ripulire ciò che porta il mare a riva durante l’intero anno, ma contrastare ciò che lascia ogni singolo bagnante/visitatore sulle nostre coste diventa quasi impossibile. Molti ritengono sia inutile ciò che facciamo, noi riteniamo invece sia sempre un “qualcosa” che non si lascia condizionare dalla mentalità distorta ormai diffusa. Un passo alla volta proveremo a “contagiarvi” tutti, per il bene nostro e delle meraviglie che ci ospitano”.

Dopo la prima pulizia di maggio nella zona balneare di “Villa Marina”, i volontari hanno poi proseguito con altre zone, tra cui la dopo pulizia nella zona balneare più amata dagli augustani, il Faro Santa Croce, la Balata liscia, l’Acquasanta, la spiaggetta delle Grazie, la fascia costiera di Brucoli, la zona di Campolato e le ex saline Regina della Borgata, spingendosi anche, con il supporto della Guardia costiera ausiliaria, sui fondali di Brucoli antistante il castello aragonese. Diversi sponsor privati li stanno aiutando fornendo loro materiale per la pulizia o altro necessario, per chi volesse contribuire, anche solo con piccole donazioni, sono stati realizzati dei piccoli salvadanai a tema che si trovano in molti esercizi commerciali delle aree costiere.

di Cettina Saraceno