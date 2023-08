Augusta, un’epigrafe dedicata a Cesare Artoni nell’abitazione ex “Ina casa” dove visse

Un’epigrafe nella casa della Borgata in cui visse l’eroe di guerra augustano, il tenente degli Arditi, Cesare Artoni, decorato di medaglia d’argento al valor militare è stata scoperta nei giorni scorsi nell’ex complesso “Ina casa”, nel prospetto della quarta palazzina. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Itinerari della memoria” promosso dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con il Comando marittimo Sicilia e l’associazione culturale Lamba Doria, alla presenza dei familiari di Cesare Artoni che hanno esposto per la durata della cerimonia il suo medagliere.

A ricordare l’augustano, -medaglia d’argento al valor militare per la missione del 30 luglio 1943, quando a capo della 4ª pattuglia arditi nuotatori, sbarcò al largo di Brucoli e con non poche difficoltà con i suoi uomini fece saltare in aria un grosso deposito di carburante del nemico- gli interventi del sindaco Giuseppe Di Mare, dell’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino, di Francesco Paci e Massimo Lucca, rispettivamente referente per Augusta e vicepresidente di Lamba Doria. Ha concluso la cerimonia con una relazione storica il direttore del Museo della Piazzaforte Antonello Forestiere, presente anche il comandante di Marisicilia Andrea Cottini e il presidente del Consiglio comunale Marco Stella.

La strada dove si trova l’abitazione verrà, in futuro, intitolata a Cesare Artoni come ha sottolineato l’assessore Carrabino e in tal senso c’è già un atto deliberativo. In ricordo di Artoni, già tre anni fa era stata scoperta una lapide sul muro di quell’abitazione di famiglia, al largo Moreno, a Monte Tauro che 77 anni fa lo ospitò insieme agli Arditi.