Augusta, un’area sgambamento cani in piazza Unità d’Italia: al via l’iter del progetto

Il Comune intende realizzazione un’area di sgambamento cani in piazza Unità d’Italia, alla Borgata. E per questo ha nominato come progettista e responsabile unico del procedimento Angelo Cipriani incaricando dell’attività di verifica della progettazione dei lavori Salvatore Licciardello, altro dipendente comunale dell’ufficio tecnico comunale.

Lo fa sapere Benedetto Giannotta, commissario della sezione di Augusta del Movimento sociale Fiamma tricolore che plaude all’iniziativa: “la nostra proposta, più volte avanzata all’amministrazione passata e attuale ed oggi accolta, – dice- sana una pesante mancanza, ovvero finalmente i tanti cittadini che vivono in compagnia di un cane potranno crescere un animale certamente più sano, nel pieno rispetto dell’ambiente. Ci auguriamo non si perda altro tempo, affiché la struttura possa essere inaugurata al più presto”