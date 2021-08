Augusta, un’area di rimessaggio barche abusiva sequestrata dalla Capitaneria di porto

Un’area di circa 160 metri quadri, preposta al rimessaggio di imbarcazioni all’interno di una struttura destinata al diporto, è stata sequestrata dalla Capitaneria di porto per violazioni di natura demaniale. I militari hanno affisso i sigilli perché l’area non è contemplata nel relativo titolo concessorio, e perché, all’esito di un precedente controllo, sempre ad opera della Guardia costiera, al depuratore che asserve l’area in questione, è stata riscontrata da parte dell’Arpa di Siracusa la presenza di metalli in quantità superiore al consentito.

Il responsabile è stato deferito all’Autorità giudiziaria.